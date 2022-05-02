20.000 TL ödeme müjdesi! TC kimlik numarası ile beraber SMS ile anında alabilirsiniz!

Burada bankanın sunmuş bulunduğu şartlara ilgi etmeniz de şarttır. Fakat bu sayede bütçenize makul bir şekilde kredi çekmeniz de olası duruma gelecektir. Fakat bundan çok daha basit bir teknik ile de müracaat yapılabilmektedir. Bunun amacıyla bankanıza TC kimlik numaranızı bir SMS ile atarak da 20.000 TL alabilirsiniz. Bunun amacıyla gereken tek şey bir telefon olacaktır. Kısa sürede prosedürü gerçekleştirebileceksiniz.