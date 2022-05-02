Dünyanın gözü orada olacak! Fed faiz kararını açıklayacak! 22 yılın en sert faizi geliyor

Dünyanın önde gelen merkez bankalarının mayıs ayı takvimi yoğun olmasa da küresel ekonomi ve finans piyasalarının yönü açısından rehber niteliği taşıyan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklayacağı kararların, yılın geri kalanı için para politikaları rotasını çizeceği belirtiliyor.
ABD'de gerçekleşen yüzde 8,5 ile 41 yılın en yüksek enflasyonu sonrası Fed'den giderek yükselen tonda şahin açıklamalar izlenirken, Mayıs toplantısında 50 baz puan faiz artırımı beklentisi güçlendi. Bunun yanında bir sonraki toplantılarda 75 baz puan faiz artırım söylemleri de gelmeye başladı. Özellikle yılın ikinci yarısında Fed'in bilanço küçültme adımlarıyla piyasadan likidite çekmeye başlaması bekleniyor.
Analistler, Fed'in faiz kararında piyasaları şaşırtmasının beklenmediğini ancak karar metni ve Fed Başkanı Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamaların önemine işaret etti. ABD'de ilk çeyrek büyüme verilerinin beklentilerin altında kaldığını ve tahvil piyasalarına getiri eğrisinin bazı varlıklarda tersine döndüğünü belirten analistler, hem yüksek enflasyon hem de artan resesyon endişeleri kapsamında Fed'in çizeceği yol haritasının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.