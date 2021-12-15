Asgari ücret 2022 açıklandı mı? Asgari ücret bu akşam saat kaçta belli olacak? Bugün mü yarın mı açıklanacak?

Asgari ücretle ilgili yapılan son dakika açıklamaları ve yaşanan gelişmeler milyonlar tarafından anbean takip ediliyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren görüşmelerin dördüncüsü bu hafta gerçekleştirilecek. Bu kapsamda asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. Peki, asgari ücret 2022 açıklandı mı? Asgari ücret ne zaman belli olur? Bugün mü yarın mı açıklanacak? İşte son dakika gelişmeleri takvim.com.tr'de!
ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Asgari ücretin 4. toplantısıyla ilgili net bir açıklama gelmezken toplantının bu hafta içerisinde yapılması ve zam tutarının vatandaşlara açıklanması bekleniyor.
GEÇTİĞİMİZ HAFTADAN BERİ YOĞUN BİR ÇALIŞMA VAR
Geçtiğimiz haftadan beri yoğun bir çalışma var. Hafta sonu da yoğun bir mesai verildi. Bugün dördüncü toplantının yapılmasını bekliyorduk. Toplantı sonrasında asgari ücretin açıklanması bekleniyordu.
BAKAN BİLGİN NE DEMİŞTİ?
Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret müjdesi verdi. Bilgin çalışanların dört gözle beklediği asgari ücretle ilgili, "Ciddi bir asgari ücret artışı sağlayacağız, çalışanlarımız için bayram havası yaratacaktır. Bunu şimdiden müjdelemek isterim." dedi.
TBMM'de devam eden 2022 bütçe görüşmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuştu. Ekonomik durum ve asgari ücret zammı hakkında konuşan Bilgin, belirlenecek rakamın vatandaşların beklentisini karşılayacağını ve dar gelirlilere bayram havası yaşatacağını söyledi.