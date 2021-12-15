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    • Ekonomi
    • 16.12.2021 08:55
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    • 16.12.2021 08:55
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    O belgeyle başvurmak yeter! Anında toplu para ödemesi yapılıyor! Kimler alabilir? İşte başvuru şartları

    Anında toplu para ödemesi yapılıyor! O belgeyle başvurmak yeter! Peki bu program hangi hastalıkları kapsıyor ve şartları neler? İşte detaylar... Öte yandan emekli olmak isteyip yaşını doldurmuş lakin prim gün adedi ve çalışma senesi nedeniyle emekli olamayan milyonlara gün doğdu. Bu halde olan milyonlarca birey yeni bir hak doğdu. Emekli olamayan vatandaşlar ödedikleri primleri toplu olarak alabilir. Ancak bu haktan yararlanmaları amacıyla bayan çalışanların 58, erkek çalışanların ise 60 yaşını doldurmaları gerekiyor.

    takvim.com.tr
    Anında toplu para ödemesi yapılıyor! O belgeyle başvurmak yeter!

    SGK, emekli olamayanlara toplu para ödemesi yapıyor. Emekli olmak amacıyla çalışan fakat birtakım kıstaslara takılarak emekli olamayanlara müjde geldi! Buna ek olarak emeklilik yaş şartını doldurmasına karşın birtakım engellere takıldığı amacıyla emekli olamayan şahıslara de toplu para alma hakkı tanındı. Peki, kimler SGK toplu para ödemesi alır, toplu para alma şartları neler?

    TOPLU ÖDEME ŞARTLARI NELERDİR?

    Emekli olmak amacıyla aranılan yaş şartını karşılayan fakat değişik nedenlerle emekli olamayan vatandaşlara yönelik olarak toplu para ödemesi yapılıyor. Fakat emekli olamayan SGK'dan toplu para alabilmek istiyorsa kesinlikle belirli şartları taşımaları gerekiyor. Bu şartlar;

    Erkekler amacıyla 25 yıl, kadınlar için ise 20 senelik çalışma zamanı ve emeklilik yaş şartlarını karşılamak,

    Başvuruda olduğu dönemde sigortalı olarak çalışmamak ya da kendi işini yapıyor olmamak,

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    Kişinin emekli olmak için aranılan şartları kazanmasına karşın SGK prim borcu sebebi ile ya da emekli olmak amacıyla sigortalılık zamanı kriterlerini karşılayamadığı amacıyla emekli olamaması şartları yer alabilmektedir.

    Bu kriterleri taşıyan ve emekli olamayan toplu para hakkından yararlanmak amacıyla müracaatta tespit edilen vatandaşlara SGK prim iadesinde bulunuyor. Bunun amacıyla bireyin SGK prim iade dilekçesi ile müracaatta bulunarak lüzumlu işlemleri yapması yeterli oluyor. Yapılan Bağkur prim iadesi başvurularında yatırılan bütün primler iade edilirken SGK prim iadesi başvurularında ise 2008 yılından evveli amacıyla hem işçi hem işveren primleri, 2008 yılından ardından amacıyla ise yalnızca işçi primleri hesaplanarak ödeniyor. Yani emekli olamayan SGK'dan toplu para alabilir.

        HANGİ HASTALIKLARI KAPSIYOR?

        Kanser, epilepsi, beyin tümörleri, parkinson sendromu, demans, serebral palsi, multiple skleroz, zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı), şizofreni, bipolar bozukluk, görme azlığı, retina kanamaları, kol, bacak gibi organ kaybı, yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı, behçet hastalığı, gastrointestinal kanama, karaciğer sirozu, karaciğer nakli, kalp yetmezliği, kalp kapak hastalıkları, kalp nakli, böbrek nakli, akciğer nakli, tüberküloz, AIDS, anemi hastalıkları bu kapsamda

        KOAH VE DEMANS İÇİN DE VAR

        Kanser ve organ naklinin yanı sıra çalışmaya olanak vermeyen genetik hastalıklar, MS, parkinson, alzheimer, demans, sara ve bazı psikiyatrik hastalıklar, kalp yetmezliği, sindirim sistemi kanamaları, astım, KOAH, uyku bozuklukları için de malûl aylığı bağlanabiliyor.

        KİME KAÇ AY BAĞLANIYOR?

        Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği'nde maluliyet süresi ayrıca belirtilmeyen tüm kanser hastalıklarında, tanı konulduğu tarihten itibaren bir yıl içinde başvurmak koşuluyla 18 ay süreyle maluliyet aylığı bağlanıyor. Bazı hastalıklarla ilgili tanı konulduğunda ise 12 ya da 24 ay aylık bağlanabiliyor. Kemik iliği nakli yapılanlar 12 ay, kan kanseri tedavisi görenler ve verem hastaları 24 ay malul aylığı alabiliyor.

        KADINLAR 58 YAŞINI BEKLEYECEK

        Emeklilik yaşını dolduran, hatta geçen çalışanlar, eğer emeklilik için gerekli prim gün sayısını ve çalışma yılını doldurmayıp, emekli maaşı almaya hak kazanamıyorlarsa; ödedikleri primleri SGK'dan toplu olarak alabiliyor.

        Şöyle ki; işçi statüsünde kadın çalışan (4/A'lı), 7000 prim gün sayısını doldurup, 58 yaşında emekli olabiliyor. Aynı zamanda 15 yıl çalışıp, 3600 prim gün sayısı olup 58 yaşında da yaş nedeniyle emekli olabiliyor. Ancak bu çalışanın yaşı 58 olmasına rağmen ödediği primler toplamı 3000 gün ise ve çalışma yılı da 10 yıl ise emekli olup, maaş almaya hak kazanamadığından SGK'ya müracaat edip, o güne kadar ödediği primleri iade alabilir. Bir başka deyişle toplu ödeme alabilir.
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        Haberler Ekonomi O belgeyle başvurmak yeter! Anında toplu para ödemesi yapılıyor! Kimler alabilir? İşte başvuru şartları
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