O belgeyle başvurmak yeter! Anında toplu para ödemesi yapılıyor! Kimler alabilir? İşte başvuru şartları

SGK, emekli olamayanlara toplu para ödemesi yapıyor. Emekli olmak amacıyla çalışan fakat birtakım kıstaslara takılarak emekli olamayanlara müjde geldi! Buna ek olarak emeklilik yaş şartını doldurmasına karşın birtakım engellere takıldığı amacıyla emekli olamayan şahıslara de toplu para alma hakkı tanındı. Peki, kimler SGK toplu para ödemesi alır, toplu para alma şartları neler?
TOPLU ÖDEME ŞARTLARI NELERDİR?
Emekli olmak amacıyla aranılan yaş şartını karşılayan fakat değişik nedenlerle emekli olamayan vatandaşlara yönelik olarak toplu para ödemesi yapılıyor. Fakat emekli olamayan SGK'dan toplu para alabilmek istiyorsa kesinlikle belirli şartları taşımaları gerekiyor. Bu şartlar;
Erkekler amacıyla 25 yıl, kadınlar için ise 20 senelik çalışma zamanı ve emeklilik yaş şartlarını karşılamak,
Başvuruda olduğu dönemde sigortalı olarak çalışmamak ya da kendi işini yapıyor olmamak,
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Kişinin emekli olmak için aranılan şartları kazanmasına karşın SGK prim borcu sebebi ile ya da emekli olmak amacıyla sigortalılık zamanı kriterlerini karşılayamadığı amacıyla emekli olamaması şartları yer alabilmektedir.
Bu kriterleri taşıyan ve emekli olamayan toplu para hakkından yararlanmak amacıyla müracaatta tespit edilen vatandaşlara SGK prim iadesinde bulunuyor. Bunun amacıyla bireyin SGK prim iade dilekçesi ile müracaatta bulunarak lüzumlu işlemleri yapması yeterli oluyor. Yapılan Bağkur prim iadesi başvurularında yatırılan bütün primler iade edilirken SGK prim iadesi başvurularında ise 2008 yılından evveli amacıyla hem işçi hem işveren primleri, 2008 yılından ardından amacıyla ise yalnızca işçi primleri hesaplanarak ödeniyor. Yani emekli olamayan SGK'dan toplu para alabilir.