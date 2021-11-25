Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleriyle görüşmesi başladı!

Son dakika haberleri... Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun banka genel müdürleriyle görüşmesi başladı.
İstanbul Etiler'de bulunan Türkiye Bankalar Birliği'ndeki toplantıya, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, HSBC Türkiye Ceo'su Selim Kervancı, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Halk Bank Genel Müdürü Osman Arslan ve Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ'un da aralarında bulunduğu banka müdürleri ve yöneticileri katılıyor.
"SAĞLIKSIZ FİYAT OLUŞUMLARI GÖZLENMEKTEDİR"
Öte yandan Merkez Bankası'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, "Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir.