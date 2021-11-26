Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan IMF komiseri CHP'li Faik Öztrak'a sert tepki: IMF ile el ele kol kola geziyor

İzmir'de toplu açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarına da tepki gösterdi. Erdoğan "İktidara gelir gelmez IMF reçetelerini bir kenara bıraktık. IMF'yi bu ülkeden kim çıkardı. CHP'nin parti sözcüsü IMF ile el ele kol kola geziyor. Çünkü onlar IMF'nin dilinden anlar" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
En önemli vesayet aracı olarak kullanılan IMF reçetelerini bir kenara bıraktık. IMF'yi bu ülkeden kim çıkardı. CHP'nin parti sözcüsü IMF ile kol kola geziyor. Onlar IMF'nin dilinden anlıyor. Biz ise 23.5 milyar dolar IMF'ye borç vardı Mayıs 2013'te parasını ödedik gönderdik. Merkez Bankasının döviz rezervi 27.5 milyar dolardı, Şimdi 127 milyar dolar. Milleti açlığa işsizliğe fakirliğe mahkum eden IMF reçeteleri yerine kendi kalkınma ve ekonomi programımızın altyapısını inşaya başladık.
- Ne zaman biz 23.5 milyar doları IMF borcunu kapatıp bir daha bu kuruluşta anlaşma yapmayacağımızı ilan ettik o günden beri başımız beladan kurtulmadı. Boş durmuyorlar.