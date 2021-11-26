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    • 26.11.2021 17:39
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    • 26.11.2021 18:00
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan IMF komiseri CHP'li Faik Öztrak'a sert tepki: IMF ile el ele kol kola geziyor

    Başkan Erdoğan, İzmir'deki toplu açılış töreninde döviz kuru üzerinden Türkiye aleyhine açıklamalar yapan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a sert tepki gösterdi. Erdoğan, Faik Öztrak'ın IMF ile olan ilişkisini hatırlatarak, “İktidara gelir gelmez IMF reçetelerini bir kenara bıraktık. IMF’yi bu ülkeden kim çıkardı. CHP’nin parti sözcüsü IMF ile el ele kol kola geziyor. Çünkü onlar IMF’nin dilinden anlar” dedi. Başkan Erdoğan’ın açıklamalarının ardından akıllara IMF komiseri olan Faik Öztrak’ın kirli geçmişi geldi. İşte 2001 krizinin de başrolü olan Faik Öztrak’ın ekonomiye bıraktığı kara leke

    takvim.com.tr

    İzmir'de toplu açılış töreninde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarına da tepki gösterdi. Erdoğan "İktidara gelir gelmez IMF reçetelerini bir kenara bıraktık. IMF'yi bu ülkeden kim çıkardı. CHP'nin parti sözcüsü IMF ile el ele kol kola geziyor. Çünkü onlar IMF'nin dilinden anlar" ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    En önemli vesayet aracı olarak kullanılan IMF reçetelerini bir kenara bıraktık. IMF'yi bu ülkeden kim çıkardı. CHP'nin parti sözcüsü IMF ile kol kola geziyor. Onlar IMF'nin dilinden anlıyor. Biz ise 23.5 milyar dolar IMF'ye borç vardı Mayıs 2013'te parasını ödedik gönderdik. Merkez Bankasının döviz rezervi 27.5 milyar dolardı, Şimdi 127 milyar dolar. Milleti açlığa işsizliğe fakirliğe mahkum eden IMF reçeteleri yerine kendi kalkınma ve ekonomi programımızın altyapısını inşaya başladık.

    - Ne zaman biz 23.5 milyar doları IMF borcunu kapatıp bir daha bu kuruluşta anlaşma yapmayacağımızı ilan ettik o günden beri başımız beladan kurtulmadı. Boş durmuyorlar.

        - Ülkemizdeki mandacı iktisatçı ve mandacı siyasetçiler ise Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük ekonomik kurtuluş mücadelesini tam tersi gibi göstermeye çalışıyorlar. Yıllarca ülkemize dayatılan para ve maliye politikalarının insanımızı işsiz, şirketlerimizi karsız, devletimizi gelirsiz bıraktığını gözlerden saklamak isteyen bu mandacılar var güçleriyle üzerimize gelmeye çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi; üretim, istihdam ve cari denge odaklı bu ekonomi programımızdan döndüremeyecekler. Yüksek faizi enflasyonu ve kur tuzaklarını ülkemizin kaderi gibi görenlerin teslimiyetçiliği öğretilmiş bir çaresizliktir.

        Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından akıllara IMF komiseri olan Faik Öztrak'ın kirli geçmişi geldi. İşte 2001 krizinin de başrolü olan Faik Öztrak'ın ekonomiye bıraktığı kara leke



        GÖREVDE OLDUĞU YILLARDA TÜRKİYE BUHRANI YAŞADI
        2000-2001 yıllarında BDDK Başkan Yardımcısı ve peşinden 2001-2003 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı görevinde bulunan çamur siyasetinin sözcüsü olan Faik Öztrak, sömürge yasalarını kabul ederek IMF'den borç para almaya çalıştı ve ayrıca yüzde 190'lık faizler ve yüksek enflasyon ile vatandaşların ekonomik buhran yaşamasına sebebiyet verdi.



        BANKALAR PEŞİ SIRA BATTI
        'Ekonomi dehası' Faik Öztrak'ın 2.5 yıllık görev süresince bankalar üzerinde de büyük bir baskı oluştu. Öztrak'ın görev yaptığı zamanda 20 bankaya el konuldu ve bu bankalar teker teker battı.

        IMF'nin isteği ile zararda olan 20 bankanın faaliyet izni kaldırılmadı. Devlet bu bankalara hissedar yapıldı. BDDK kararı ile hisseleri fona devrolan bankaların tüm yükümlülüklerine garanti verildi.

            Devlet, Öztrak ve ekibi yüzünden hissedar olduğu bankaların bütün borçlarını ödemek zorunda kaldı.

            Hazine tahvil ve bonoları Demirbank'a sattı. Öztrak, bankaya likidite desteği vermeyen BDDK ekibindeydi. Göz göre göre Demirbank'ın batmasına sebep oldu.

            IMF DÜNYA BANKASI VE FAİK ÖZTRAK!
            Batık ekonomiyi düzeltsin diye Ecevit Hükümeti tarafından göreve getirilen Kemal Derviş, Faik Öztrak'ı 16 Mart 2001 yılında Hazine Müsteşarı yaptı. Göreve gelmesinin hemen ardından soluğu IMF ve Dünya Bankası'nın yanında aldı. IMF bu süreçte ülkemize borç para vermek için dışa bağımlı kılan yasaları dayattı.

            5.4 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZİ BUHAR ETTİ
            Faik Öztrak, yakın ilişkilerinin olduğu dönemin Doğan Grubuna, dalgalı kura geçileceği bilgisini geçti ve bir gecede dolar kuru 2 katına çıktı. CNN Türk tarafından gece vakti duyurulan haberin hemen ardından 684 bin TL olan dolar kuru 1.2 milyon TL'ye yükseldi.

            Bu artışı duyurmadan önce 21 bankaya düşük fiyattan dolar kuru satışı gerçekleştirmeyi de ihmal etmeyen Faik Öztrak, böylece 5.4 milyarlık doları da buhar etti.

            1 YILDA 40 BİN İŞSİZ
            Görevde olduğu 2000-2003 yılları arasında politika faizleri yüzde 190 olan ekonomi dehası Faik Öztrak ayrıca sadece 2001 yılında 40 bin yeni işsizin oluşmasına sebebiyet verdi. Devlet ve halk daha çok fakirleşti. Dostları olan zenginler ise servetlerine servet kattı.

            AİLESİ DE EN AZ SOSYETE ÇOCUĞU FAİK KADAR BAŞARILI!
            Faik Öztrak'ın ailesinin kurmuş olduğu ilişkiler ve usülsüz işler ile adı çıkmış durumda. Dede Faik Öztrak'ın usülsüz şekilde Şeker Fabrikaları'na ortaklığı bulunmakta.

                25 Ocak 1939 yılında İnönü tarafından İçişleri Bakanlığı'na getirildi.

                Ayrıca 1962 ve 1975'te Gümrük ve Tekel Bakanı olarak görev alan babası Orhan Öztrak'ın "Bol içki ve sigara içilir inşallah" dileğiyle bir 'snack bar' açtığı görülüyor.

                Orhan Öztrak, babası gibi İnönü tarafından İçişleri Bakanlığı'na getirilmiş.

                AMCA ÖZTRAK DARBE YÖNETİMİ İLE EL ELE KOL KOLA
                Yalanın ve kirli siyasetin sözcüsü Faik Öztrak'ın amcası İlhan Öztrak darbe yönetiminde üyelik aldı. İlhan Öztrak, hem Fahri Korutürk hem de Kenan Evren tarafından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ne getirildi.

                Diğer amcası olan Adnan Öztrak'ın da TRT'nin ilk Genel Müdürlüğü görevine getirilmiş olması Türkiye Cumhuriyeti, Öztrak Ailesi önemli makamlara gelsin diye kurulmuş dedirtiyor.

                CHP'DE KOLTUĞUNA DOKUNULMAYAN TEK İSİM
                IMF'nin elemanı gibi çalışan Faik Öztrak, 2002'de CHP'den milletvekili yapıldı, MYK'ya yükseltilmiş ve Kılıçdaroğlu'nun 9 yıllık döneminde 'koltuğuna dokunulmayan' tek MYK Üyesi Faik Öztrak olmuştu.

                Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun ABD temaslarında en yakınındaki isim olan Öztrak, 17-25 Aralık sürecinde CHP liderinin FETÖ temsilcileriyle bir araya geldiği görüşmede bizzat yer almıştı.

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                Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan IMF komiseri CHP'li Faik Öztrak'a sert tepki: IMF ile el ele kol kola geziyor
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