Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan IMF komiseri CHP'li Faik Öztrak'a sert tepki: IMF ile el ele kol kola geziyor

IMF DÜNYA BANKASI VE FAİK ÖZTRAK!

Batık ekonomiyi düzeltsin diye Ecevit Hükümeti tarafından göreve getirilen Kemal Derviş, Faik Öztrak'ı 16 Mart 2001 yılında Hazine Müsteşarı yaptı. Göreve gelmesinin hemen ardından soluğu IMF ve Dünya Bankası'nın yanında aldı. IMF bu süreçte ülkemize borç para vermek için dışa bağımlı kılan yasaları dayattı.

5.4 MİLYAR DOLARLIK DÖVİZİ BUHAR ETTİ

Faik Öztrak, yakın ilişkilerinin olduğu dönemin Doğan Grubuna, dalgalı kura geçileceği bilgisini geçti ve bir gecede dolar kuru 2 katına çıktı. CNN Türk tarafından gece vakti duyurulan haberin hemen ardından 684 bin TL olan dolar kuru 1.2 milyon TL'ye yükseldi.

Bu artışı duyurmadan önce 21 bankaya düşük fiyattan dolar kuru satışı gerçekleştirmeyi de ihmal etmeyen Faik Öztrak, böylece 5.4 milyarlık doları da buhar etti.

1 YILDA 40 BİN İŞSİZ

Görevde olduğu 2000-2003 yılları arasında politika faizleri yüzde 190 olan ekonomi dehası Faik Öztrak ayrıca sadece 2001 yılında 40 bin yeni işsizin oluşmasına sebebiyet verdi. Devlet ve halk daha çok fakirleşti. Dostları olan zenginler ise servetlerine servet kattı.