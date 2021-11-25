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    • 25.11.2021 15:30
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    Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin MYK toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, döviz kuru üzerinden yapılan operasyona tepki göstererek, Canlı döviz bombacılarına, faiz ve rant çıkarlarına eyvallah etmeyeceğiz" dedi. Bahçeli öte yandan HDP'nin terörden tutuklu EşBaşkanı Selahattin Demirtaş'ın talimatının hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting açıklaması hakkında "Bir terörist Kılıçdaroğlu'nu alenen yönetmeye başlamıştır" ifadelerini kulland.

    MHP Lideri Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin MYK toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

    İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

    Ekonomik temeli olmayan döviz artışı ve enflasyon da değerlendirilmiştir.

    Emeği geçen her arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bu dönemde her zamankinden daha dikkatli, uyanık ve şuurlu bir duruşa ihtiyaç duyulduğu karşımızdadır. Türkiye'yi kaosa sürmek için faaliyette beklenildiği ortadadır.

    Toplumsal huzursuzluğu kamçılayan odakların ateşle oynadığı abartılı bir tespit değildir. Ülkenin gerçek meselesi ekonomiyi çoktan aşmıştır.

    Milli duruş dik durmuştur. Faiz rant çıkar lobilerine eyvallah etmeyeceğiz.

    Kur, faiz, fiyatlar düzeyindeki dengesizlikleri ülkemize silah gibi kullanan muhalefet partileri tarihi bir hataya düşmüştür.

    CHP fırsatçıdır, faziletsizdir. Erken seçimden başka söyleyeceği bir şeyi olmayan zillet ittifakı hareket etmektedir.

    Terörizm zillet ittifakının üst aklı haline gelmiştir. Acı verici tablonun saklanacak bir yanı kalmamıştır.

    Kılıçdaoğlu'nun kokuşmuş açıklamalarının referansı HDP'dir.

    Türkiye küresel sermeye çetelerine, terör örgütlerine pes etmeyecektir. Türkiye uçuruma sürüklenmeyecektir.

    Darbeyle yapamadıklarını dövizle yapmak istemişlerdir.

    Seçimler 2023 yılının haziran ayında yapılacak, mandacılar, vesayetçilerle, hainlerle hesaplaşma bu tarihte olacaktır. Güven krizi için el avuşturanlar kendi kuyularına düşecektir. Cumhur ittifakı birdir.

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    Haberler Güncel Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
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