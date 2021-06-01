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    • Ekonomi
    • 01.06.2021 11:09
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    • 01.06.2021 11:09
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    nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? Yapı Kredi 6 ay ödemesiz nefes kredisi başvuru şartları nelerdir?

    Pandeminin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini silmek için devlet tarafından nefes kredisi müjdesi verildi. Bu kapsamda, hangi bankaların bu krediyi sunduğu ise vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Özellikle Bankası nefes kredisi başvuru şartları merak ediliyor, en dikkatleri çeken detay ise 6 ay geri ödemesiz sonrasında 12 taksit ödeme imkanı oluyor. Peki kredisi başvuru nasıl yapılır? 'ndan nefes kredisi çekmek isteyenler için detaylar haberimizde...

    takvim.com.tr
    Yapı Kredi nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır?

    Yapı Kredi Bankası nefes kredisi başvuru şartları merak ediliyor, en dikkatleri çeken detay ise 6 ay geri ödemesiz sonrasında 12 taksit ödeme imkanı oluyor. Peki Yapı Kredi nefes kredisi başvuru nasıl yapılır? Yapı Kredi Bankası nefes kredisinden yararlanmak isteyenlerin merak ettiği tüm bilgileri haberimizde derledik.

    NEFES KRESİ BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi 1 Haziran 2021 itibariyle yeniden başlıyor. Başvurular; TOBB'a bağlı oda ve borsalardan alınacak faaliyet belgesi ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım Bankası'ndan yapılabilecek. Kredi Garanti Fonu da (KGF) Hazine desteğiyle kredilere kefil olacak.

    YAPI KREDİ BANKASI NEFES KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

    Kredi ile işletmelere 6 ay tamamen ödemesiz dönem imkânı tanınacak. Kredi taksitleri ödemesiz dönem sonrası 12 eşit parçada ödenecek. Kredinin faizi yıllık yüzde 17,50 olacak

    KİMLER YARARLANABİLECEK?

    Krediden cirosu 10 milyon TL ve altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yaşayan işletmeler faydalanabilecek. 2019 yılından sonra kurulmuş işletmelerde ciro kaybı şartı aranmayacak. 2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecek.

    TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu"TOBB ve 365 Oda ve Borsa olarak, Nefes Kredisi ile tüm kaynaklarımızı üyelerimizin emrine veriyoruz. Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi'ni yeniden hayata geçiriyoruz.

        Cirosu 10 milyon TL'nin altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre %25 ciro kaybı yaşamış olan firmalar 1 Haziran Salı gününden itibaren üye oldukları Oda ve Borsalardan alacakları üyelik belgesi ile banka şubelerine başvurabilecekler.

        Krediden faydalanmak isteyen işletmelerimiz üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, online ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da alabiliyorlar."

        NEFES KREDİSİ NEDİR?

        Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Nefes kredisi kobilere düşük faizli kedi imkanı sunuyor. Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir.

        KATILIMCI BANKALAR

        Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, DenizBank, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası.
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        Haberler Ekonomi Yapı Kredi nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? Yapı Kredi 6 ay ödemesiz nefes kredisi başvuru şartları nelerdir?