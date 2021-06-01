YAPI KREDİ BANKASI NEFES KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

Kredi ile işletmelere 6 ay tamamen ödemesiz dönem imkânı tanınacak. Kredi taksitleri ödemesiz dönem sonrası 12 eşit parçada ödenecek. Kredinin faizi yıllık yüzde 17,50 olacak

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Krediden cirosu 10 milyon TL ve altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yaşayan işletmeler faydalanabilecek. 2019 yılından sonra kurulmuş işletmelerde ciro kaybı şartı aranmayacak. 2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecek.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu"TOBB ve 365 Oda ve Borsa olarak, Nefes Kredisi ile tüm kaynaklarımızı üyelerimizin emrine veriyoruz. Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi'ni yeniden hayata geçiriyoruz.