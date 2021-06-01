Koronavirüs pandemisinden ekonomik anlamda en fazla etkilenenlerden biri esnaflar oldu. Ekonomik anlamda olumsuz etkileri azaltmak için devletten esnafa nefes kredisi paketi devreye alındı.10 bankanın katılımıyla sunulan nefes kredisi başvuruları bugün itibariyle başladı. 6 ay ödemesiz nefes kredisi veren katılımcı bankalardan olan İş Bankası ve Garanti Bankası başvurular için gerekli açıklamayı resmi internet sitelerinde paylaştı. Nefes kredisi hakkında detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Peki, İş Bankası nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? Garanti Bankası nefes kredisi başvuru şartları nelerdir? İşte avantajlı kredi için detaylar!
İŞ BANKASI NEFES KREDİSİ 2021!
İş Bankası aracılığıla başlatılan kredi kampanyası için başvurular bugün başladı. İş Bankası tarafından nefes kredisi hakkında yapılan açıklama şöyle;
İş Bankası'ndan esnafa 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi!
Siz de hemen İş Bankası şubelerine gelin, size özel faiz oranlarını kaçırmayın.
Esnafa Destek Kredisi ile birlikte Bankamızdan Ticari Kredi Kartı almanız ve/veya yeni üye işyeri olmanız durumunda kredi kullandırımında tahsil edilen komisyon bedelinin %10'u (400 TL'yi aşmayacak şekilde) yeni tahsis edilen ya da var olan Şirket Kredi Kartınıza MaxiPuan olarak iade edilecektir.*
ESNAFA DESTEK KREDİSİ NEDİR ?
Esnaf ve küçük işletmelere işleriyle ilgili nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere Bankamızın sunduğu avantajlı kredilerdir.
ESNAF KREDİSİNİ KİMLER ALABİLİR?
Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerimizin tamamı bu krediye başvurabilir.