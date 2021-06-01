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    • Ekonomi
    • 01.06.2021 09:59
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    • 01.06.2021 10:00
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    Türkiye ve nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? 2021 Nefes kredisi başvuru şartları nelerdir?

    Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnafa nefes aldıracak devlet destekli 'nefes kredisi' paketi sunuldu. 10 bankanın katılımıyla sunulan nefes kredisi başvuruları 1 Haziran tarihinde yani bugün itibariyle başladı. 6 ay ödemesiz nefes kredisi veren katılımcı bankalardan olan ve başvurular için gerekli açıklamayı resmi internet sitelerinde paylaştı. Nefes kredisi hakkında detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Peki, İşte avantajlı kredi için detaylar!

    takvim.com.tr
    İş Bankası ve Garanti Bankası nefes kredisi başvurusu!

    Koronavirüs pandemisinden ekonomik anlamda en fazla etkilenenlerden biri esnaflar oldu. Ekonomik anlamda olumsuz etkileri azaltmak için devletten esnafa nefes kredisi paketi devreye alındı.10 bankanın katılımıyla sunulan nefes kredisi başvuruları bugün itibariyle başladı. 6 ay ödemesiz nefes kredisi veren katılımcı bankalardan olan İş Bankası ve Garanti Bankası başvurular için gerekli açıklamayı resmi internet sitelerinde paylaştı. Nefes kredisi hakkında detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Peki, İş Bankası nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? Garanti Bankası nefes kredisi başvuru şartları nelerdir? İşte avantajlı kredi için detaylar!

    İŞ BANKASI NEFES KREDİSİ 2021!

    İş Bankası aracılığıla başlatılan kredi kampanyası için başvurular bugün başladı. İş Bankası tarafından nefes kredisi hakkında yapılan açıklama şöyle;

    İş Bankası'ndan esnafa 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi!

    Siz de hemen İş Bankası şubelerine gelin, size özel faiz oranlarını kaçırmayın.

    Esnafa Destek Kredisi ile birlikte Bankamızdan Ticari Kredi Kartı almanız ve/veya yeni üye işyeri olmanız durumunda kredi kullandırımında tahsil edilen komisyon bedelinin %10'u (400 TL'yi aşmayacak şekilde) yeni tahsis edilen ya da var olan Şirket Kredi Kartınıza MaxiPuan olarak iade edilecektir.*

    ESNAFA DESTEK KREDİSİ NEDİR ?

    Esnaf ve küçük işletmelere işleriyle ilgili nakit ihtiyaçlarını karşılamak üzere Bankamızın sunduğu avantajlı kredilerdir.

    ESNAF KREDİSİNİ KİMLER ALABİLİR?

    Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyelerimizin tamamı bu krediye başvurabilir.

        ESNAF KREDİSİ NASIL ALINIR ?

        Esnaf ve Sanatkar odası müşterilerimiz 36 ay'a varan vadelerde 6 ay ödemesiz dönemli esnaf kredisine tüm şubelerimizden başvurabilir. Üstelik aylık, 3 ayda bir ya da 6 ayda bir ödeme seçenekleri ile geri ödeyebilirler.

        ESNAFA DESTEK KREDİSİ VADE ARALIĞI NEDİR?

        Asgari 3 ay, azami 36 ay vadeye kadar kredi başvurusunda bulunulabilir.

        ESNAFA DESTEK KREDİSİ FAİZ ORANI NEDİR?

        Esnafa Destek Kredisi kampanyası kapsamında %1,61'den başlayan faiz oranları geçerli olacak ve kampanyamızda müşteri özelinde fiyatlar değişebilecektir. Örnek ödeme planına aşağıda yer verilmektedir:

        GARANTİ BANKASI NEFES KREDİSİ 2021

        Garanti Bankası aracılığıla başlatılan kredi kampanyası için başvurular bugün başladı. Garanti Bankası tarafından nefes kredisi hakkında yapılan açıklama şöyle;

        Garanti BBVA'dan Esnafa Büyük Destek!

        Garanti BBVA, kendi işinin patronu esnaf ve sanatkarlarımızın yanında…

        İndirimli faizle kredi kullanma imkanı sunan kampanyalarımızla finansman ihtiyacınızı karşılayabilir, tahsilat ve ödemelerinizi kolayca düzenleyebilirsiniz. Üstelik temel bankacılık ürün ve hizmetlerinde pek çok avantaj fırsatına da sahip olursunuz.

        Esnaf Destek Kredisi

        Her türlü yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarınız için taksitli ticari kredi Esnaf Destek Kredisi'ni 36 aya varan vadelerle kullanabilirsiniz.

        Bankamızdan çek karnesi, şirket kredi kartı, POS gibi farklı ürünleri kullanıyorsanız, faiz indirimi imkanından faydalanırsınız.
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        Haberler Ekonomi Türkiye İş Bankası ve Garanti Bankası nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? 2021 Nefes kredisi başvuru şartları nelerdir?