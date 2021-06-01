ESNAF KREDİSİ NASIL ALINIR ?

Esnaf ve Sanatkar odası müşterilerimiz 36 ay'a varan vadelerde 6 ay ödemesiz dönemli esnaf kredisine tüm şubelerimizden başvurabilir. Üstelik aylık, 3 ayda bir ya da 6 ayda bir ödeme seçenekleri ile geri ödeyebilirler.

ESNAFA DESTEK KREDİSİ VADE ARALIĞI NEDİR?

Asgari 3 ay, azami 36 ay vadeye kadar kredi başvurusunda bulunulabilir.



ESNAFA DESTEK KREDİSİ FAİZ ORANI NEDİR?



Esnafa Destek Kredisi kampanyası kapsamında %1,61'den başlayan faiz oranları geçerli olacak ve kampanyamızda müşteri özelinde fiyatlar değişebilecektir. Örnek ödeme planına aşağıda yer verilmektedir:

GARANTİ BANKASI NEFES KREDİSİ 2021

Garanti Bankası aracılığıla başlatılan kredi kampanyası için başvurular bugün başladı. Garanti Bankası tarafından nefes kredisi hakkında yapılan açıklama şöyle;