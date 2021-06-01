Ziraat Bankası nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat 6 ay ödemesiz nefes kredisi başvuru şartları nelerdir?

Koronavirüs pandemisinden ekonomik anlamda en fazla etkilenenlerden biri esnaflar oldu. Ekonomik anlamda olumsuz etkileri azaltmak için devletten esnafa nefes kredisi paketi devreye alındı. 10 bankanın katılımıyla sunulan nefes kredisi başvuruları bugün itibariyle başladı. 6 ay geri ödemesiz kredi veren bankalardan biri olan Ziraat Bankası başvurular için beklenen açıklamayı resmi sitesinde duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamada, "İşletmenizin nakit ihtiyaçlarına özel, TOBB ve Hazine destekli KGF teminatlı Nefes Kredisi Ziraat'te! Bankamıza yapacağınız kredi başvurusu ile Hazine destekli KGF teminat desteği sağlanarak, 6 ay geri ödemesiz toplam 18 ay vadeli kredi paketinden yararlanabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.