Ziraat Bankası nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? Ziraat 6 ay ödemesiz nefes kredisi başvuru şartları nelerdir?
Salgının ekonomik anlamda olumsuz etkilerini en aza indirmek için başlatılan nefes kredisi hakkında araştırmalar hız kazandı. 10 bankanın katılımıyla sunulan nefes kredisi başvuruları bugün itibariyle başladı. 6 ay ödemesiz nefes kredisi veren katılımcı bankalardan biri olan Ziraat Bankası başvurular için gerekli açıklamayı resmi internet sitesinde paylaştı. Banka tarafından yapılan açıklamada, "Kredi başvurusu ile Hazine destekli KGF teminat desteği sağlanarak, 6 ay geri ödemesiz toplam 18 ay vadeli kredi paketinden yararlanabilirsiniz" denildi. Peki, Ziraat Bankası nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? Nefes kredisi başvuru şartları nelerdir?
Koronavirüs pandemisinden ekonomik anlamda en fazla etkilenenlerden biri esnaflar oldu. Ekonomik anlamda olumsuz etkileri azaltmak için devletten esnafa nefes kredisi paketi devreye alındı. 10 bankanın katılımıyla sunulan nefes kredisi başvuruları bugün itibariyle başladı. 6 ay geri ödemesiz kredi veren bankalardan biri olan Ziraat Bankası başvurular için beklenen açıklamayı resmi sitesinde duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamada, "İşletmenizin nakit ihtiyaçlarına özel, TOBB ve Hazine destekli KGF teminatlı Nefes Kredisi Ziraat'te! Bankamıza yapacağınız kredi başvurusu ile Hazine destekli KGF teminat desteği sağlanarak, 6 ay geri ödemesiz toplam 18 ay vadeli kredi paketinden yararlanabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
NEFES KREDİSİ NEDİR?
Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Nefes kredisi kobilere düşük faizli kedi imkanı sunuyor. Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir.
ZİRAAT BANKASI NEFES KREDİSİ ÖZELLİKLERİ NELER?
Ziraat Bankası aracılığıla başlatılan kredi kampanyası için başvurular başladı. Ziraat Bankası tarafından nefes kredisi hakkında yapılan açıklama şöyle;
"İşletmenizin nakit ihtiyaçlarına özel, TOBB ve Hazine destekli KGF teminatlı Nefes Kredisi Ziraat'te!
NEFES KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
KOBİ vasfını haiz,
Ticaret ve Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret odalarından birine veya Ticaret Borsasına kayıtlı olan,
31.12.2020 tarihi itibariyle önceki yıla göre %25 ve üzerinde gelir kaybı yaşayan ve mali verilerinde bu kaybı belgeleyen gerçek/tüzel kişi işletmeler yararlanabilecektir. 01.01.2019 tarihinden sonra kurulmuş işletmeler için ciro kaybı koşulu aranmayacaktır.