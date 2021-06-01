Son dakika mevduat faizi haberleri: 32 günlük vadeli mevduat faiz oranlarına ait azami faiz hafta sonunda yüzde 19.50 bandında bulunuyordu. Anadolu Bank yeni hafta itibariyle vadeli mevduat faiz oranlarına değiştirdi. Bankanın alıcılarına sunduğu yeni faiz oranı, öteki bankaların Haziran ayı için ilan ettikleri faiz oranları ve öteki tüm hesaplamalar sizlerle. Vadeli mevduat hesapları, anında nakit paraya dönüştürülemeyen, bankadan çekilmesi için belirli bir zamanın (vade) dolması gerektiği, bu süre dolunca ise faiz getirisiyle birlikte çekilebilen ya da başka bir vadeye yatırılan hesap türüdür. Vade uzadıkça faiz getirisi artar. İşte 32, 46, 55 ve 92 günlük faiz kazancı
25000 TL 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZ ORANLARI
25000 TL 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZ ORANLARI