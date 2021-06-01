Nefes kredisi başvuruları bugün itibariyle alınıyor. 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi ödemesi sağlanacak. Kredi 6 ay ödemesiz olacak, 12 eşit taksitle geri ödenecek. Peki, Vakıfbank nefes kredisi başvuru nasıl yapılır? Vakıfbank nefes kredisi başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen bilgiler
VAKIFBANK NEFES KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Kredi başvurunuzu, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren tüm Vakıfbank şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilirsiniz.
İşte başvuruya dair tüm bilgiler;
NASIL BAŞVURULACAK?
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, krediden yararlanmak isteyenlerin üyelik belgesini TOBB veya odaborsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinebilecekleri belirtti. Kredi için başvuru bankalara yapılacak.
ÜYELİK BELGESİ YETERLİ
Nefes Kredi Paketi Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda 10 bankanın katılımı, TOBB ve Kredi Garanti Fonu işbirliği ile hayata geçiriliyor. Buna göre, cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan firmalar bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek. Krediden faydalanmak isteyen işletmeler, üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, çevrim içi ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinebilecek. Geçen yıl cirosu 1 milyon lirayı aşmayan işletmelere azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olanlar da azami 200 bin lira kredi kullanabilecek.