Ev alacaklar dikkat! İşte Türkiye’de yatırımda en karlı iller

En çok konut satışı gerçekleşen 30 il arasında yatırımın ortalama geri dönüş süresi (amortisman) en kısa kentler 18 yıl ile Ankara ve Şanlıurfa olarak belirlendi.

Gaziantep'te 19 yıl olarak ölçülen süre; Antalya, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Diyarbakır ve Yalova'da 20, Bursa, Adana, Sakarya, Kahramanmaraş ve Elazığ'da 21, İstanbul, Konya, Hatay, Samsun ve Çanakkale'de 22, İzmir, Kocaeli, Denizli ve Malatya'da 23 yıl olarak kayıtlara geçti.