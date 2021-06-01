Ev alacaklar dikkat! İşte Türkiye’de yatırımda en karlı iller

Konut yatırımına ilgi devam ederken, Türkiye'de yatırımda en karlı iller sıralandı. Ülkemizde yılın ilk 5 ayında 359 bin adet konut satışı yapılırken, konut fiyatları da son 1 yıllık zaman diliminde yüzde 31'i aşan değerleme kaydetti.
Endeksa'nın Türkiye genelinde en fazla konut satışı gerçekleşen 30 ildeki araştırmasına göre, konut yatırımına ilgi devam ediyor. İlk 5 ayda ülke genelinde yaklaşık 359 bin adet konut satılırken, fiyatlar son bir yılda yüzde 31,7 artış gösterdi.
Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin 113 lira, ortalama konut fiyatı 404 bin 690 lira olarak ölçülürken, geri dönüş süresinin 20 yıl, satılmayı bekleyen konut adedinin ise 995 bin 463 olduğu belirtildi.