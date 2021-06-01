Halkbank nefes kredisi başvurularına dair detaylar sabah saatleriyle birlikte çok araştırılanlar arasında yer aldı. KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği için verilecek '2021 Nefes Kredisi', 10 banka aracılığı ile sunulacak. 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak ve kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitle yapılacak. Peki, Halkbank nefes kredisi başvuru nasıl yapılır? Halkbank nefes kredisi başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilenler...
HALKBANK NEFES KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Halk Bankası ile TOBB ve KGF arasında imzalanan protokol kapsamında, TOBB'a bağlı Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsalarına kayıtlı firmaların, işletme sermayesi ihtiyaçlarının Hazine destekli KGF Kefaleti ile uygun şartlarla karşılanması amacıyla TOBB Nefes Kredisi 2021 oluşturulmuştur.
Kredi başvurunuzu, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren tüm Halkbank şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilirsiniz.
İşte başvuruya dair tüm bilgiler;
NEFES KREDİSİ'NDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?
TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi olup, kesinleşmiş son mali yıl cirosu 10.000.000.-TL'yi aşmayan ve 2020 yılında 2019 yılına göre cirosunda en az %25 kayıp yaşayan gerçek ve tüzel kişi işletmeler krediden faydalanabilecektir. (01.01.2019 tarihi ve sonrasında kurulan firmalarda ciro kaybı şartı aranmayacaktır.)
*Oda ve borsa üyesi olsa dahi, tarım kredi kooperatifleri, esnaf ve sanatkârlar kredi kefalet kooperatifleri, döviz büfeleri ve faktoring şirketleri bu krediden faydalanamayacaklardır.