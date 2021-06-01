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    • Ekonomi
    • 01.06.2021 09:00
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    • 01.06.2021 09:00
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    başvuru nasıl yapılır? Halkbank nefes kredisi başvuru şartları nelerdir?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği nefes kredisi başvuruları bugün itibariyle alınmaya başlandı. 2020 yılı cirosu 1 milyon lirayı aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olan KOBİ'ler ise azami 200 bin lira kredi ödemesi sağlanacak. Kredi 6 ay ödemesiz olacak, 12 eşit taksitle geri ödenecek. Peki, başvuru nasıl yapılır? Halkbank nefes kredisi başvuru şartları nelerdir? İşte detaylı bilgi...

    Halkbank nefes kredisi başvuru nasıl yapılır?

    Halkbank nefes kredisi başvurularına dair detaylar sabah saatleriyle birlikte çok araştırılanlar arasında yer aldı. KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği için verilecek '2021 Nefes Kredisi', 10 banka aracılığı ile sunulacak. 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak ve kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitle yapılacak. Peki, Halkbank nefes kredisi başvuru nasıl yapılır? Halkbank nefes kredisi başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilenler...

    HALKBANK NEFES KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Halk Bankası ile TOBB ve KGF arasında imzalanan protokol kapsamında, TOBB'a bağlı Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsalarına kayıtlı firmaların, işletme sermayesi ihtiyaçlarının Hazine destekli KGF Kefaleti ile uygun şartlarla karşılanması amacıyla TOBB Nefes Kredisi 2021 oluşturulmuştur.

    Kredi başvurunuzu, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren tüm Halkbank şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilirsiniz.

    İşte başvuruya dair tüm bilgiler;

    NEFES KREDİSİ'NDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

    TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi olup, kesinleşmiş son mali yıl cirosu 10.000.000.-TL'yi aşmayan ve 2020 yılında 2019 yılına göre cirosunda en az %25 kayıp yaşayan gerçek ve tüzel kişi işletmeler krediden faydalanabilecektir. (01.01.2019 tarihi ve sonrasında kurulan firmalarda ciro kaybı şartı aranmayacaktır.)

    *Oda ve borsa üyesi olsa dahi, tarım kredi kooperatifleri, esnaf ve sanatkârlar kredi kefalet kooperatifleri, döviz büfeleri ve faktoring şirketleri bu krediden faydalanamayacaklardır.

        KREDİ LİMİTİ

        Kredi limiti, firmanın kesinleşmiş son mali yıl cirosuna göre aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

        KREDİ TÜRÜ, VADESİ VE GERİ ÖDEME ŞEKLİ

        Kredi, TL işletme kredisi şeklinde kullandırılacaktır.
        Kredi vadesi, 6 Ay Anapara ve Faiz Ödemesiz Dönem olmak üzere toplam 18 Ay'dır.
        Kredi geri ödemeleri, Aylık Eşit Taksitli şekilde yapılacaktır.

        KREDİYE UYGULANACAK FAİZ VE KOMİSYON ORANLARI

        Kredi'ye yıllık %17,50 faiz oranı uygulanacaktır.
        Kredi kullandırımı sırasında bir defaya mahsus %1,00 peşin kredi komisyonu tahsil edilmektedir.

            ÜYELİK BELGESİ YETERLİ

            Nefes Kredi Paketi Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda 10 bankanın katılımı, TOBB ve Kredi Garanti Fonu işbirliği ile hayata geçiriliyor. Buna göre, cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan firmalar bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek. Krediden faydalanmak isteyen işletmeler, üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, çevrim içi ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinebilecek. Geçen yıl cirosu 1 milyon lirayı aşmayan işletmelere azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olanlar da azami 200 bin lira kredi kullanabilecek.
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