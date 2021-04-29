Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 400 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada ifadeleri alınan şüphelilerin, 5 firari şirket yöneticisini 'ortak hareket etmekle' suçladığı öğrenildi.
Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına kaçmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturmada yapılan incelemelerde Özer'in sistemini saadet zinciri modeliyle değil istekli gelen müşterilerle oluşturulduğu tespit edildi.
Özer'in yüksek kazanç vaadiyle sanal para borsasına kullanıcıları çektiği, kazandığını gören kullanıcıların daha fazla para yatırmaya başladığı belirlendi.