"BU İŞTE YALNIZ DEĞİLDİ"

Thodex'e dağıtılan promosyonlarla kullanıcıların çekildiği tespiti yapıldı. Kullanıcıların yüksek kazanç elde ettiklerini çevreleriyle paylaşması da sanal borsaya giren insan sayısının artmasına neden oldu. Firari durumunda olan şirket patronu Özer'in, bu ölçekte bir kripto para borsasını sürdürme ve yönetme kapasitesine sahip olmadığı halde, kullanıcıların paralarını sermaye olarak kullandığı şirketi bu şekilde ayakta tutma çabasında olduğu değerlendirildi.