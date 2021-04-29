Amerikan Chainalysis şirketi, Türkiye'deki Coin ticaretini araştırdı. Çıkan rakamlar herkesi şaşırttı. 5 ayda dijital paraya geçişin yüzde 1300 oranında arttığı anlaşıldı.
Yine aynı verilere göre Türk kripto yatırımcısı 5 ayda 27 milyar dolar coin aldı. Pazar büyüyünce sahtekarların da iştahı kabardı. 2 milyon kişi dolandırıldı.
Türkiye'de 40 yerli borsa açıldı. Bunlar arasında firari Faruk Fatih Özer'in vurgun yaptığı Thodex de vardı. Dolandırıcıların adresi ise Mauritius Adası'ydı. Vurguncular, kripto cüzdanları aktif hale getirip buradaki bankalara aktardı.
Hint Okyanusu'nda Afrika'nın 2 bin km. açığında 3 adadan oluşan bir ülke...
BAŞKENT: Port Louis
DİL: İngilizce ve Fransızca
PARA BİRİMİ: Rupi
NÜFUS: 1 milyon 266 bin