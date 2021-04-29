



KRİPTOYA SIKI TAKİP

TÜRKİYE, kripto paralara yönelik yasal düzenlemeler için düğmeye bastı. Maliye ve Ticaret Bakanlıkları başta olmak üzere birkaç kurumun çalıştığı Dijital Para Yasası'na ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Buna göre bankalar kripto borsaları için şu şartları arayacak:



BORSANIN asgari ödenmiş sermayesinin 2 yıldan genç şirketler için 2 milyon TL, 2 yıldan yaşlı şirketler için 5 milyon TL, 5 yıldan daha yaşlı şirketler için 10 milyon TL olması.



FİRMAYA ait domain adresinin Türkiye'de kayıtlı olması.



MÜŞTERİ hesap onaylanma işlemlerinin kimlik belgesi ve özçekim prosedürü yapılması.



FİRMANIN blokzincir analizi altyapısına sahip olması.