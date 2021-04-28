RAMAZAN İMSAKİYE
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Elon Musk 'Dogecoin' dedi Thodex, Vebitcoin gibi borsalar çakıldı! Kripto paralar nasıl korunur?

Elon Musk'ın bir söylemiyle değeri yükselen ve sonrasında çakılan Dogecoin, ya da çeşitli kişilerin yaptığı paylaşımlarla speküle edilen Bitcoin, Ethereum ve Ripple gibi kripto paraların ardından ülkemizde Thodex ve Vebitcoin gibi borsalarda büyük bir çöküş yaşandı. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer 2 milyar dolarla kaçtı. Vebitcoin'in kurucuları ise devletimizin başarılı operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Kripto parada 2020'de 1.9 milyar dolar ya kayboldu ya da çalındı. Küresel ölçekte korunmak için sigorta ürünleri var. Peki kripto paralar nasıl korunur? Kripto para sigortası var mı? İşte detaylar...

28.04.2021 06:57 - Son Güncelleme: 28.04.2021 06:57
Elon Musk 'Dogecoin' dedi Thodex, Vebitcoin gibi borsalar çakıldı! Kripto paralar nasıl korunur?

Geçtiğimiz iki hafta Türkiye ve yatırımcılar kripto para piyasasıyla yatıp kalktı.

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Elon Musk 'Dogecoin' dedi Thodex, Vebitcoin gibi borsalar çakıldı! Kripto paralar nasıl korunur?

Bitcoin, Ethereum veya Ripple gibi nispeten işlem hacmi yüksek olan kripto paralarda artık zor olsa da altcoin'lerde atılan bir tweet ya da gelen bir haber anında piyasayı ya zıplatıyor ya da çökertiyor.

Elon Musk 'Dogecoin' dedi Thodex, Vebitcoin gibi borsalar çakıldı! Kripto paralar nasıl korunur?

Riskin bu kadar yüksek olduğu çok az finansal ürün var.

Elon Musk 'Dogecoin' dedi Thodex, Vebitcoin gibi borsalar çakıldı! Kripto paralar nasıl korunur?

Uzmanların ve medyanın yatırımcıya soğuk cüzdan alın, her borsaya güvenmeyin, siber saldırılara karşı kendinizi koruyun demekten dilinde tüy bitse de geldiğimiz nokta 100 milyonlarca doların yurtdışına kaçırıldığı bir ortam.

Elon Musk 'Dogecoin' dedi Thodex, Vebitcoin gibi borsalar çakıldı! Kripto paralar nasıl korunur?

2020'DE 1.9 MİLYAR DOLAR KAYBOLDU