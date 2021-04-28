Elon Musk 'Dogecoin' dedi Thodex, Vebitcoin gibi borsalar çakıldı! Kripto paralar nasıl korunur?
Elon Musk'ın bir söylemiyle değeri yükselen ve sonrasında çakılan Dogecoin, ya da çeşitli kişilerin yaptığı paylaşımlarla speküle edilen Bitcoin, Ethereum ve Ripple gibi kripto paraların ardından ülkemizde Thodex ve Vebitcoin gibi borsalarda büyük bir çöküş yaşandı. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer 2 milyar dolarla kaçtı. Vebitcoin'in kurucuları ise devletimizin başarılı operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Kripto parada 2020'de 1.9 milyar dolar ya kayboldu ya da çalındı. Küresel ölçekte korunmak için sigorta ürünleri var. Peki kripto paralar nasıl korunur? Kripto para sigortası var mı? İşte detaylar...
28.04.2021 06:57
- Son Güncelleme: 28.04.2021 06:57