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    • Ekonomi
    • 29.04.2021 17:59
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    • 29.04.2021 17:59
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    nasıl yapılır? ?

    Yüzbinlerce kişi gündemde sıklıkla nasıl yapılır? Sorusuna yanıt arıyor. Koronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak zorluk vatandaşlara her ay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1000 TL destek ödemesi yapılıyor ve vatandaşların ekonomik yükünü hafifletmek amaçlanıyor. Peki ? Koranavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma kararının alınmasıyla birlikte vatandaşlar 1000 TL pandemi sosyal destek parasının ne zaman hesaplara geçeceğini merak ediyor. İşte ayrıntılar…

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    E-devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır?

    E-devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL pandemi sosyal destek parası ne zaman yatacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. İlk iki faz ödemelerinin yapıldığı E-devlet 1000 TL yardım başvurusu 3. faz başvuruları devam ediyor ve başvurusu onaylanan vatandaşlara ödemeler yapılıyor. Peki kimler yararlanabiliyor, başvuru şartları neler? İşte detaylar…

    PANDEMİ SOSYAL DESTEK SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?.

    E-Devlet üzerinden 1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın. Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

    SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

    Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

    Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

    Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

    Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

        Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

        5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

        5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

        Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.

        İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak.

        PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

        TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

        0- Pazartesi

        2-Salı

        4-Çarşamba

        6-Perşembe

        8- Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz. Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.
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        Haberler Ekonomi E-devlet 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL pandemi sosyal destek parası ne zaman yatacak?