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    • 29.04.2021 13:41
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    SON DAKİKA: Thodex vurgununda flaş gelişme: 'in kardeşleri adliyeye getirildi

    Son dakika haberine göre, Kripto para borsası Thodex soruşturmasında gözaltındaki 16 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 34'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

    Thodex vurgununda flaş gelişme!

    Kripto para borsası 'Thodex'in firari kurucusu 'in gözaltına alınan abisi ve kız kardeşi 'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli adliyeye getirildi.



    Kripto para borsası 'Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yatırımcılarını 108 milyon dolar dolandırarak yurtdışına kaçmasına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan firari Özer'in abisi Güven Özer ve kız kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.



    62 ŞÜPHELİ SERBEST KALMIŞTI
    6'sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 28 şüpheli ise, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve geçtiğimiz günlerde adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 34'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

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