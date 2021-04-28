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    • 29.04.2021 01:27
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    İçişleri Bakanı 'dan dolandırıcılığı açıklaması: lık bir bulgu yok

    İçişleri Bakanı , kripto para borsası 'in kurucusu 'in lık vurgun yaptığı iddiasını yalanlayarak dolandırıcılığın olduğunu söyledi.

    Bakan Soylu: 2 milyar dolarlık bir bulgu yok

    İçişleri Bakanı , özel bir televizyon kanalında gündeme dair son gelişmeleri değerlendirdi. Bakan Soylu, 391 bin kişiyi 2 milyar dolandırdığı iddia edilen kripto para borsası 'in kurucusu 'in yakalanması çalışmalarıyla ilgili gelinen son noktayı paylaştı.

    Bakan Soylu, "82 kişiye yönelik bir gözaltı kararı çıktı, 77 kişi gözaltına alındı, halen gözaltında olanlar var. Bu hadise ortaya çıkar çıkmaz bir kırmızı bülten kararını Adalet Bakanlığı'na iletti. Biz hemen Interpol'e ilettik, ertesi gün kırmızı bülten çıkarıldı. Arnavutluk İçişleri Bakanlığı ile görüştük. 4 ülkede ekiplerimiz çalışma yapıyor. soruşturma yürüyor" dedi.

    PORTFÖY 108 MİLYON DOLAR

    Thodex dolandırıcılığında iddiasını yalanlayan Soylu, "Biz üniversite 4'teyken bir 3 arkadaş para piyasalarına merak sardık. Şirket kurduk, temel ve teknik analiz yapıyorduk. 93'e yaptım ve bıraktım. Para piyasalarıyla ilgili bir bilgim var. 2 milyar dolar haberi çıktı, bu büyük bir para. Para piyasalarıyla ilgilenenlerden bekledim bu büyük bir para olur mu demelerini. Arkadaşlarımızın şu ana kadar öğrendikleri 108 milyon dolarlık bir portföy var. İşlem hacmi ve portföy ayrı şeylerdir. Muhasebecisinden bilgisayarlarından bu bilgiyi çıkardık. 2 milyar dolarlık bir bulgu söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

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