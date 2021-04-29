Emekli memur maaşları ne zaman yatacak? 2021 maaşlar bayramdan önce verilecek mi?

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur maaşlarının bayram öncesi yatırılacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

Kanuna göre memurların maaş alacağı gün her ayın 15'i olarak belirlenmiştir. Bu düzen, 657 sayılı kanuna tabii olarak görev yapan hekimler, öğretmenler, belediye ya da diğer memurlar için de aynıdır.