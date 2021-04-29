Emekli memur maaşları ne zaman yatacak? 2021 maaşlar bayramdan önce verilecek mi?

2021 emekli memur maaşları ne zaman yatacak? Maaşlar bayramdan önce verilecek mi? Maaşların ne zaman yatırılacağı vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan birisi oldu. Tam kapanma nedeniyle maaşların erkenden bayram öncesi yatırılma ihtimali gündeme gelmişti. Peki emekli memur maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar...
EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memur maaşlarının bayram öncesi yatırılacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
Kanuna göre memurların maaş alacağı gün her ayın 15'i olarak belirlenmiştir. Bu düzen, 657 sayılı kanuna tabii olarak görev yapan hekimler, öğretmenler, belediye ya da diğer memurlar için de aynıdır.
Ayın 15'inin hafta sonuna gelmesi durumunda ise maaşlar Cuma günleri hesaba yatırılmaktadır. Memur maaşları ayın 14'ünü 15'ine bağlayan gece saat 12'yi geçtikten sonra hesaplara yatırılmaktadır. Ancak maaşın hesaba geçiş hızı, maaş alınan bankaya göre değişiklik göstermektedir.
EMEKLİ MEMURLAR NE ZAMAN MAAŞ ALIR?
Memurlar bilindiği üzere emekli sandığından emekli olmaktadır. Emekli memurlar maaşlarını aynı gün almazlar. Burada emeklilerin maaş alacağı gün doğum tarihlerine göre belirlenmektedir. Tüm emeklilerin maaşları ayın ilk 5 günü içerisinde ödeniyor. Emekli sandığından emekli olanlar ayın 1,2,3,4, veya 5.gününde maaşlarını alıyor.