İstanbul'da para borsası Thodex'le 400 bin kişinin 2 milyar dolarını çarpıp yurtdışına kaçan Faruk Fatih Özer'in, Elon Musk'ın bir twitinden yola çıkarak vurgun yaptığı anlaşıldı.
İddiaya göre Özer, Musk'ın "Dogecoinleri satmak isteyen olursa dolar karşılığı alabilirim" twitini gördü. Hemen kampanya başlatıp, "4 milyon Dogecoin'i dünya fiyatının yüzde 20'sine, yüzde 30 daha altında satacağım" dedi.
İnsanlar bir anda sisteme kayıt olup Dogecoin almaya başladı. 1-2 ayda Thodex sistemi birdenbire zirve yaptı. Eskiden işlem hacmi çok küçük olan şirket, adeta para bastı. Özer, paralel sistem kurup topladığı paraları "soğuk cüzdana" aktardı. Zamanı gelince de yurtdışına kaçtı...