BİZİ DE DOLANDIRDI

Thodex'in çeşitli birimlerinde çalışan 62 kişi, serbest bırakıldı. Çalışanlardan bazıları, Faruk Fatih Özer'in kendilerini de dolandırdığını anlattı. Üniversite öğrencisi olduğunu belirten şüpheli A. M. K, "Şirkette 15 bin lira hesabım vardı. Ben de mağdurum. Benim 13-14 aylık çalışma dönemimde sistem geçici olarak 2-3 saatliğine bakıma alınmıştı. Son bir haftadır da kullanıcılar bir alt coini çekemiyorlardı. Kendisinden ben de şikayetçi olacağım" dedi.