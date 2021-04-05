5 Nisan Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Jantsa Jant Sanayi
|909,70
|827,00
|10,00
|Fenerbahçe Futbol
|37,76
|34,34
|9,96
|Ege Gübre
|224,10
|208,20
|7,64
|Doğuş Otomotiv
|31,92
|29,94
|6,61
|Aksa Enerji
|12,68
|11,93
|6,29
|Verusa Holding
|64,95
|61,45
|5,70
|Bagfaş
|23,92
|22,74
|5,19
|Türk Traktör
|219,40
|211,10
|3,93
|Çimsa
|21,56
|20,90
|3,16
|Kervan Gıda
|18,52
|18,00
|2,89
|Aksa
|17,12
|16,66
|2,76
|Torunlar GMYO
|3,43
|3,34
|2,69
|Odaş Elektrik
|3,60
|3,51
|2,56
|Petkim
|6,13
|5,99
|2,34
|ASELSAN
|15,86
|15,50
|2,32
|Türkiye Sigorta
|6,76
|6,63
|1,96
|Pegasus
|75,15
|73,75
|1,90
|Yataş
|15,43
|15,15
|1,85
|Ülker Bisküvi
|22,30
|21,90
|1,83
|Koza Madencilik
|15,26
|15,00
|1,73
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|4,40
|4,49
|-2,00
|Kartonsan
|68,75
|69,95
|-1,72
|İş GMYO
|1,96
|1,99
|-1,51
|Konya Çimento
|1.139,90
|1.157,00
|-1,48
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,36
|1,38
|-1,45
|Vestel
|36,32
|36,80
|-1,30
|Selçuk Ecza Deposu
|10,53
|10,66
|-1,22
|Alkim Kimya
|18,37
|18,59
|-1,18
|Alarko GMYO
|26,42
|26,70
|-1,05
|Karsan Otomotiv
|4,12
|4,16
|-0,96
|Şok Marketler Ticaret
|12,46
|12,58
|-0,95
|Halk GMYO
|3,20
|3,23
|-0,93
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,22
|2,24
|-0,89
|Vakıflar Bankası
|3,60
|3,63
|-0,83
|Akbank
|4,85
|4,89
|-0,82
|Çemaş Döküm
|1,31
|1,32
|-0,76
|Bursa Çimento
|3,94
|3,97
|-0,76
|Nuh Çimento
|59,50
|59,90
|-0,67
|Coca Cola İçecek
|70,70
|71,10
|-0,56
|Albaraka Türk
|1,80
|1,81
|-0,55
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|576.763.609
|SASA Polyester
|423.865.519
|Garanti Bankası
|405.118.670
|Jantsa Jant Sanayi
|295.778.174
|Şişe Cam
|280.307.353
|ASELSAN
|255.464.690
|Petkim
|242.238.872
|Türk Hava Yolları
|189.936.276
|Kardemir (D)
|164.145.442
|Ereğli Demir Çelik
|160.361.090
|Ford Otosan
|148.493.281
|Gübre Fabrikaları
|139.690.499
|Odaş Elektrik
|136.872.560
|Otokar
|126.795.464
|Karsan Otomotiv
|120.465.497
|Fenerbahçe Futbol
|114.514.565
|Doğan Holding
|112.522.204
|Emlak Konut GMYO
|110.343.015
|Aksa Enerji
|105.498.537
|Koza Madencilik
|103.420.149
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|14.592
|1,17
|BIST ANKARA
|2.348
|1,14
|BIST ANTALYA
|2.956
|-0,84
|BIST BALIKESİR
|2.398
|3,81
|BIST BURSA
|3.524
|-0,11
|BIST DENIZLI
|2.997
|-0,05
|BIST ISTANBUL
|1.569
|0,17
|BIST IZMIR
|3.930
|1,26
|BIST KAYSERI
|11.146
|2,13
|BIST KOCAELI
|4.129
|0,83
|BIST KONYA
|4.421
|-0,30
|BIST TEKIRDAĞ
|12.087
|0,07