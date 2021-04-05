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    • Ekonomi
    • 05.04.2021 15:39
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    • 05.04.2021 15:39
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    5 Nisan Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 10,00 oranında 909,70'den yükselerek işlem gördü. 5 Nisan 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    5 Nisan borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Jantsa Jant Sanayi 909,70 827,00 10,00
    Fenerbahçe Futbol 37,76 34,34 9,96
    Ege Gübre 224,10 208,20 7,64
    Doğuş Otomotiv 31,92 29,94 6,61
    Aksa Enerji 12,68 11,93 6,29
    Verusa Holding 64,95 61,45 5,70
    Bagfaş 23,92 22,74 5,19
    Türk Traktör 219,40 211,10 3,93
    Çimsa 21,56 20,90 3,16
    Kervan Gıda 18,52 18,00 2,89
    Aksa 17,12 16,66 2,76
    Torunlar GMYO 3,43 3,34 2,69
    Odaş Elektrik 3,60 3,51 2,56
    Petkim 6,13 5,99 2,34
    ASELSAN 15,86 15,50 2,32
    Türkiye Sigorta 6,76 6,63 1,96
    Pegasus 75,15 73,75 1,90
    Yataş 15,43 15,15 1,85
    Ülker Bisküvi 22,30 21,90 1,83
    Koza Madencilik 15,26 15,00 1,73

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Net Holding 4,40 4,49 -2,00
    Kartonsan 68,75 69,95 -1,72
    İş GMYO 1,96 1,99 -1,51
    Konya Çimento 1.139,90 1.157,00 -1,48
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,36 1,38 -1,45
    Vestel 36,32 36,80 -1,30
    Selçuk Ecza Deposu 10,53 10,66 -1,22
    Alkim Kimya 18,37 18,59 -1,18
    Alarko GMYO 26,42 26,70 -1,05
    Karsan Otomotiv 4,12 4,16 -0,96
    Şok Marketler Ticaret 12,46 12,58 -0,95
    Halk GMYO 3,20 3,23 -0,93
    Yapı ve Kredi Bankası 2,22 2,24 -0,89
    Vakıflar Bankası 3,60 3,63 -0,83
    Akbank 4,85 4,89 -0,82
    Çemaş Döküm 1,31 1,32 -0,76
    Bursa Çimento 3,94 3,97 -0,76
    Nuh Çimento 59,50 59,90 -0,67
    Coca Cola İçecek 70,70 71,10 -0,56
    Albaraka Türk 1,80 1,81 -0,55

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

    (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
    Koza Altın 576.763.609
    SASA Polyester 423.865.519
    Garanti Bankası 405.118.670
    Jantsa Jant Sanayi 295.778.174
    Şişe Cam 280.307.353
    ASELSAN 255.464.690
    Petkim 242.238.872
    Türk Hava Yolları 189.936.276
    Kardemir (D) 164.145.442
    Ereğli Demir Çelik 160.361.090
    Ford Otosan 148.493.281
    Gübre Fabrikaları 139.690.499
    Odaş Elektrik 136.872.560
    Otokar 126.795.464
    Karsan Otomotiv 120.465.497
    Fenerbahçe Futbol 114.514.565
    Doğan Holding 112.522.204
    Emlak Konut GMYO 110.343.015
    Aksa Enerji 105.498.537
    Koza Madencilik 103.420.149

    Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

    Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
    BIST ADANA 14.592 1,17
    BIST ANKARA 2.348 1,14
    BIST ANTALYA 2.956 -0,84
    BIST BALIKESİR 2.398 3,81
    BIST BURSA 3.524 -0,11
    BIST DENIZLI 2.997 -0,05
    BIST ISTANBUL 1.569 0,17
    BIST IZMIR 3.930 1,26
    BIST KAYSERI 11.146 2,13
    BIST KOCAELI 4.129 0,83
    BIST KONYA 4.421 -0,30
    BIST TEKIRDAĞ 12.087 0,07

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    Haberler Ekonomi 5 Nisan Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?