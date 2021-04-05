5 Nisan Pazartesi borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Jantsa Jant Sanayi 909,70 827,00 10,00 Fenerbahçe Futbol 37,76 34,34 9,96 Ege Gübre 224,10 208,20 7,64 Doğuş Otomotiv 31,92 29,94 6,61 Aksa Enerji 12,68 11,93 6,29 Verusa Holding 64,95 61,45 5,70 Bagfaş 23,92 22,74 5,19 Türk Traktör 219,40 211,10 3,93 Çimsa 21,56 20,90 3,16 Kervan Gıda 18,52 18,00 2,89 Aksa 17,12 16,66 2,76 Torunlar GMYO 3,43 3,34 2,69 Odaş Elektrik 3,60 3,51 2,56 Petkim 6,13 5,99 2,34 ASELSAN 15,86 15,50 2,32 Türkiye Sigorta 6,76 6,63 1,96 Pegasus 75,15 73,75 1,90 Yataş 15,43 15,15 1,85 Ülker Bisküvi 22,30 21,90 1,83 Koza Madencilik 15,26 15,00 1,73

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Net Holding 4,40 4,49 -2,00 Kartonsan 68,75 69,95 -1,72 İş GMYO 1,96 1,99 -1,51 Konya Çimento 1.139,90 1.157,00 -1,48 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,36 1,38 -1,45 Vestel 36,32 36,80 -1,30 Selçuk Ecza Deposu 10,53 10,66 -1,22 Alkim Kimya 18,37 18,59 -1,18 Alarko GMYO 26,42 26,70 -1,05 Karsan Otomotiv 4,12 4,16 -0,96 Şok Marketler Ticaret 12,46 12,58 -0,95 Halk GMYO 3,20 3,23 -0,93 Yapı ve Kredi Bankası 2,22 2,24 -0,89 Vakıflar Bankası 3,60 3,63 -0,83 Akbank 4,85 4,89 -0,82 Çemaş Döküm 1,31 1,32 -0,76 Bursa Çimento 3,94 3,97 -0,76 Nuh Çimento 59,50 59,90 -0,67 Coca Cola İçecek 70,70 71,10 -0,56 Albaraka Türk 1,80 1,81 -0,55

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Koza Altın 576.763.609 SASA Polyester 423.865.519 Garanti Bankası 405.118.670 Jantsa Jant Sanayi 295.778.174 Şişe Cam 280.307.353 ASELSAN 255.464.690 Petkim 242.238.872 Türk Hava Yolları 189.936.276 Kardemir (D) 164.145.442 Ereğli Demir Çelik 160.361.090 Ford Otosan 148.493.281 Gübre Fabrikaları 139.690.499 Odaş Elektrik 136.872.560 Otokar 126.795.464 Karsan Otomotiv 120.465.497 Fenerbahçe Futbol 114.514.565 Doğan Holding 112.522.204 Emlak Konut GMYO 110.343.015 Aksa Enerji 105.498.537 Koza Madencilik 103.420.149

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 14.592 1,17 BIST ANKARA 2.348 1,14 BIST ANTALYA 2.956 -0,84 BIST BALIKESİR 2.398 3,81 BIST BURSA 3.524 -0,11 BIST DENIZLI 2.997 -0,05 BIST ISTANBUL 1.569 0,17 BIST IZMIR 3.930 1,26 BIST KAYSERI 11.146 2,13 BIST KOCAELI 4.129 0,83 BIST KONYA 4.421 -0,30 BIST TEKIRDAĞ 12.087 0,07