5 Nisan dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu hafta 8,19-20 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 5 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!
5 NİSAN DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 8,1864
Dolar satış: 8,1947
EURO NE KADAR?
Euro alış: 9,6214
Euro Satış: 9,6478
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 11,3248
Pound satış: 11,3926