5 - 2016 Temmuz darbe girişiminden bu yana DTH'daki en büyük azalma gerçekleşti. TCMB'nin 26 Mart haftasına ilişkin para ve banka raporuna göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 8,1 milyar dolar azaldı. Bu azalmada sermaye kontrolü gelebileceği söylentisi ile yastık altına çekilebilen para olsa bile ciddi bir gerileme. Öte yandan Borsada dalgalanmaların, gün içi hareketlerin, fiyat savrulmalarının yüksek olduğu dönemlerde riski düşürmek açısından şirketlerin mali performanslarını takip etmek önemlidir. Neticede güçlü ticari performansa sahip şirketler olumsuzluklara rağmen kârlarını artırırken uzun vadede yatırıcısına da kazandırmakta. Bu çerçevede yaptığımız analizde Borsa 50 şirketleri içinde yüzde 10'un üzerindeki kâr marjıyla çalışan 9 şirketin son bir yılda yüzde 100'lük getirisiyle öne çıktığı gözlendi.