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    • 05.04.2021 09:49
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    5 Nisan CANLI Dolar ve kuru | Dolar ne kadar oldu? , Euro, kaç TL?

    Döviz kurlarında yaşanan hareketliliğin ardından yatırımcılar haftanın son gününde dolar ve fiyatlarını yakından takip ediyor. Dolar alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar dolar kuru hakkında sorgulama yapıyor. Geçtiğimiz hafta dolar fiyatları analistlerin psikolojik destek olarak tanımladığı 8 liranın altını görmüştü. Bu hafta 8,19-20 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, ? , Euro, kaç TL? İşte !

    Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?

    5 Nisan dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu hafta 8,19-20 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 5 Nisan dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    5 NİSAN DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,1864

    Dolar satış: 8,1947

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 9,6214

    Euro Satış: 9,6478

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 11,3248

    Pound satış: 11,3926

        PİYASALARDAKİ 5 ÖNEMLİ GELİŞME

        1 - Piyasalarda aşı etkisi hissedilebilir: Seyahat kısıtları aşılama etkisiyle düşüyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), koronavirüs aşısının ikinci dozunun yapılmasının arkasından seyahat edilebileceğini belirtti. Aşılamaların artması piyasaları olumlu etkiler.

        2 - ABD doları küresel bazda güçlü izliyor: ABD'de mart ayında tarım dışı istihdam 916 bin olarak açıklandı. Beklenti 675 bindi. 5 senelik ABD tahvil faizi yüzde 0,95'le Şubat 2020 tarihinden beri en yüksek seviyeye ulaştı. ABD 10 senelik tahvil faizi tekrardan yüzde 1,70'i geçti. ABD'de açıklanan olumlu veriler dolara destek veriyor.

        3 - Dolar kurunda sakinleşme yaşanıyor: Hafta içerisinde 8,45 seviyesine kadar yükselen dolar/TL haftanın son günü 8,16'ya geriledi. 6,89-8,48 aralığında yaşanan yükselişin geri çekilme seviyeleri 8,10- 7,87 ve 7,68 ve 7,49. Kurun enflasyon etkisiyle TCMB'nin 15 Nisan'da sıkı para politikasını sürdürme eğilimi devam edecektir.

        4 - Borsada karar haftası: BIST 100 Endeksi 1.430 seviyesinde. Kısa vadede yükselen bir üçgen oluştu. Endeks 1.431-1.443 seviyelerindeki direncin üzerine çıkabilirse yeniden içerisinde hareket ettiği 1.443-1.582 yatay bandına dönecek. Hisse bazlı hareketlerle bu yaşanabilir. Eğer direnç aşılmazsa bir süre 1,335-1,445 bandında hareket sürecektir.

        5 - 2016 Temmuz darbe girişiminden bu yana DTH'daki en büyük azalma gerçekleşti. TCMB'nin 26 Mart haftasına ilişkin para ve banka raporuna göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 8,1 milyar dolar azaldı. Bu azalmada sermaye kontrolü gelebileceği söylentisi ile yastık altına çekilebilen para olsa bile ciddi bir gerileme. Öte yandan Borsada dalgalanmaların, gün içi hareketlerin, fiyat savrulmalarının yüksek olduğu dönemlerde riski düşürmek açısından şirketlerin mali performanslarını takip etmek önemlidir. Neticede güçlü ticari performansa sahip şirketler olumsuzluklara rağmen kârlarını artırırken uzun vadede yatırıcısına da kazandırmakta. Bu çerçevede yaptığımız analizde Borsa 50 şirketleri içinde yüzde 10'un üzerindeki kâr marjıyla çalışan 9 şirketin son bir yılda yüzde 100'lük getirisiyle öne çıktığı gözlendi.
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        Haberler Ekonomi 5 Nisan CANLI Dolar ve Euro kuru | Dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?