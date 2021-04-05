Borsa İstanbul yükselişe geçti | 5 Nisan BIST 100 son durum

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,94 ve holding endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,18 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,71 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.