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    • Ekonomi
    • 05.04.2021 15:27
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    • 05.04.2021 15:27
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    Günlük hisse önerileri 5 Nisan 2021: , , ULKER hisse yorumları ve teknik analiz! En çok kazandıran...

    Borsada en çok kazandıracak hisseler yatırımcılar tarafından sıklıkla takip ediliyor. Bugün, hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 10,00 oranında 909,70'den yükselerek işlem gördü ve en fazla kazandıran hisse senedi oldu. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,18 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,71 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu. Bu noktada, uzman yatırım şirketinden önemli hisse senedi önerileri ve hisse yorumları takip edilmeye başlandı. Peki, , , ve teknik analiz haberimizin devamında!

    ECILC, KARSN, ULKER hisse yorumları ve teknik analiz!

    Uzman yatırım şirketinden önemli hisse senedi önerileri ve hisse yorumlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Borsa değerlendirmesi, hedef fiyatlar ve potansiyel getiriler uzman yatırım şirketi tarafından iletilen verileri kapsamaktadır.

    BIST 100 SON DURUM!

    Günün ilk yarısında dalgalı hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,19 puan artışla 1.435,37 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,94 ve holding endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,18 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,71 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

    ECILC, KARSN, ULKER HİSSE YORUMLARI

    Bu sabah ABD future endekslerinde pozitif seyirler izlenirken, Asya endekslerinde yeşil bir tablo hakim. Küresel piyasalardaki yüksek moral ve dolar kurundaki gevşeme Borsa İstanbul'daki tepki alımlarını destekliyor. Endeks Cuma gününü yakından izlediğimiz 1430 seviyesinden kapadı. Kısa vadede bu seviyenin üzerindeki kalıcı seyirlerin devam edip etmeyeceği önemli olacak. Olası bir olumsuz gelişmede 1430-1450 seviyelerinden kar satışlarının etkili olabileceğini düşünüyoruz.

    ULKER HİSSE SON DURUM!

    KARSN HİSSE SON DURUM!

    ECILC HİSSE SON DURUM!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Jantsa Jant Sanayi 909,70 827,00 10,00
    Fenerbahçe Futbol 37,76 34,34 9,96
    Ege Gübre 224,10 208,20 7,64
    Doğuş Otomotiv 31,92 29,94 6,61
    Aksa Enerji 12,68 11,93 6,29
    Verusa Holding 64,95 61,45 5,70
    Bagfaş 23,92 22,74 5,19
    Türk Traktör 219,40 211,10 3,93
    Çimsa 21,56 20,90 3,16
    Kervan Gıda 18,52 18,00 2,89
    Aksa 17,12 16,66 2,76
    Torunlar GMYO 3,43 3,34 2,69
    Odaş Elektrik 3,60 3,51 2,56
    Petkim 6,13 5,99 2,34
    ASELSAN 15,86 15,50 2,32
    Türkiye Sigorta 6,76 6,63 1,96
    Pegasus 75,15 73,75 1,90
    Yataş 15,43 15,15 1,85
    Ülker Bisküvi 22,30 21,90 1,83
    Koza Madencilik 15,26 15,00 1,73

    TEKNİK OLARAK BUGÜN HAREKETLİ OLMASINI BEKLENEN HİSSELER: EGEEN, ENJSA, ENKAI

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        Haberler Ekonomi Günlük hisse önerileri 5 Nisan 2021: ECILC, KARSN, ULKER hisse yorumları ve teknik analiz! En çok kazandıran...