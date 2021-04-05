Uzman yatırım şirketinden önemli hisse senedi önerileri ve hisse yorumlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Borsa değerlendirmesi, hedef fiyatlar ve potansiyel getiriler uzman yatırım şirketi tarafından iletilen verileri kapsamaktadır.

BIST 100 SON DURUM!

Günün ilk yarısında dalgalı hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,19 puan artışla 1.435,37 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,94 ve holding endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,18 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,71 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

ECILC, KARSN, ULKER HİSSE YORUMLARI

Bu sabah ABD future endekslerinde pozitif seyirler izlenirken, Asya endekslerinde yeşil bir tablo hakim. Küresel piyasalardaki yüksek moral ve dolar kurundaki gevşeme Borsa İstanbul'daki tepki alımlarını destekliyor. Endeks Cuma gününü yakından izlediğimiz 1430 seviyesinden kapadı. Kısa vadede bu seviyenin üzerindeki kalıcı seyirlerin devam edip etmeyeceği önemli olacak. Olası bir olumsuz gelişmede 1430-1450 seviyelerinden kar satışlarının etkili olabileceğini düşünüyoruz.

ULKER HİSSE SON DURUM!

KARSN HİSSE SON DURUM!

ECILC HİSSE SON DURUM!

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: