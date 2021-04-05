Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? 5 Nisan 2021 borsa işlem saatleri!

Bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi yüzde 0,48 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,43 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,88 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü ABD ve Avrupa piyasalarının tatil olması dolayısıyla görece sakin bir seyir izledi ve yüzde 0,25 değer kazanarak 1.430,19 puana çıktı.

Analistler, bugün Avrupa piyasalarının Paskalya tatili dolayısıyla kapalı olduğunu belirterek, yurt içinde açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğini bildirdi.