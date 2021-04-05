Qua Granite halka arz borsa kodu ve hisse fiyatları son günlerin çok araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Qua Granite şirketinin daha önce 31 Mart-1 Nisan olarak belirlenen halka arz tarihi, diğer halka arzlarla talep tarihlerinin denk gelmemesi adına değiştirildi. Peki, Qua Granite halka arz ne zaman? Qua Granite borsa kodu, hisse fiyatları nedir? Hangi bankalardan yapılacak? İşte detaylar...

QUA GRANİTE HALKA ARZ NE ZAMAN?

Qua Granite şirketinin daha önce 31 Mart-1 Nisan olarak belirlenen halka arz tarihi, diğer halka arzlarla talep tarihlerinin çakışmaması için 5-6 Nisan olarak revize edildi.