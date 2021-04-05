Tutar, 2020 yılında veri terminali kullanıcı sayısının yüzde 74, mobil ürünler kullanıcı sayısının ise yüzde 183 artış gösterdiğine dikkati çekerek, "Son 4-5 yılda kurumsallaşma adına yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında halka arzı en büyük adım olarak değerlendiriyoruz. Bu süreç, teknoloji firmalarının kalıcılığı ve sektörün paydaşı olması bakımından da son derece önemli bir kazanım." değerlendirmesinde bulundu.

Matriks'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan izahnamesine göre şirketin net satış geliri, 2019'un 12 aylık döneminde 70 milyon 548 bin 624 TL, 2020'nin 12 aylık döneminde ise bir önceki yıla göre yüzde 60,75 artışla 113 milyon 410 bin 270 TL olarak gerçekleşti.

Yatırımcılar, 30-31 Mart tarihlerinde Garanti BBVA Yatırım ve tüm aracı kuruluşlardan "MTRKS.HE" koduyla talepte bulunabilecek.