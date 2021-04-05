Matriks halka arz sonuçları belli oldu mu? Matriks hisse fiyatları ne kadar? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş., halka arz edilmesi haberi gündemde büyük yankı uyandırdı ve gelişmeler merak ediliyor. 2003 yılında kurulan ve finansal teknoloji sektöründe hizmet veren kuruluşun halka arz işlemi tamamlandı mı? İşte ayrıntılar…
MATRİKS HALKA ARZ BAŞLADI MI?
30-31 Mart tarihlerinde talep toplanacak Matriks'in halka arzında, pay başına satış fiyatı 28 TL olarak belirlendi. Matriks'in halka arzında, 7 milyon 419 bin 980 TL nominal değerli sermayenin yüzde 38,05'ine karşılık gelen paylar halka arz edilecek.
İşte Matriks halka arza dair detaylar;
Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ'den yapılan açıklamaya göre, bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların, piyasalara ilişkin veri, haber, analiz, emir iletimi ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümler ile bu firmaların altyapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar üreten Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ, halka arz edilmesinin ardından borsada işlem görmeye başlayacak.