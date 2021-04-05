Turex hisse ne zaman işlem görecek? Turex hisse fiyatı ne kadar? Turex halka arz sonuçları 2021!

Turex hisse ne zaman işlem görecek? Turex hisseleri merak edilen konulardan birisi oldu. Turex halka arz işlemleri tamamlandı ve talep toplama sürecinin ardından gözler hisselerin ne zaman işlem göreceğine ve hisse fiyatına çevrildi. Peki Turex hisse fiyatı ne kadar? Turex hisse ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...
TUREX HALKA ARZ SONUÇLARI
Turex turizmin halka arzı Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Borsada Satış şeklinde eşit dağıtım şeklinde gerçekleşti. Yani halka arza katılım sağlamak isteyen yatırımcılar 01-02 Nisan saat 10.30-13.00 arasında alım emirlerini iletti.
Halka arz fiyatı 12 TL olacak. 1 lot=12TL
TUREX.HE koduyla işlem görecek
Analistlere göre dağıtım tutarına göre hesaplandığında halka arza yaklaşık 760 Bin kişi katılmış gibi görünüyor. Bu katılım ile tüm zamanların halka arz rekorları kırılmaya devam etti. Son eşit dağıtım halka arz olan Işık Plastik halka arzında 450 bin katılım olmuştu. Halka arz sonrası MKK verilerine göre Borsa İstanbulun yatırımcı sayısı ani artış göstermişti.