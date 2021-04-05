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    • Ekonomi
    • 05.04.2021 15:50
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    • 05.04.2021 15:50
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    ne zaman işlem görecek? ne kadar? 2021!

    ne zaman işlem görecek? ve hisselerin ne zaman işleme konacağı vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Birçok şirket halka arz işlemini gerçekleştiriyor ve talep toplama sürecini tamamlıyor. Bu şirketlerden birisi de Turex oldu. Peki işlem görecek? na ilişkin merak edilen detaylar haberimizde.

    takvim.com.tr
    Turex hisse ne zaman işlem görecek? Turex hisse fiyatı ne kadar? Turex halka arz sonuçları 2021!

    Turex hisse ne zaman işlem görecek? Turex hisseleri merak edilen konulardan birisi oldu. Turex halka arz işlemleri tamamlandı ve talep toplama sürecinin ardından gözler hisselerin ne zaman işlem göreceğine ve hisse fiyatına çevrildi. Peki Turex hisse fiyatı ne kadar? Turex hisse ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...

    TUREX HALKA ARZ SONUÇLARI

    Turex turizmin halka arzı Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Borsada Satış şeklinde eşit dağıtım şeklinde gerçekleşti. Yani halka arza katılım sağlamak isteyen yatırımcılar 01-02 Nisan saat 10.30-13.00 arasında alım emirlerini iletti.

    Halka arz fiyatı 12 TL olacak. 1 lot=12TL

    TUREX.HE koduyla işlem görecek

    Analistlere göre dağıtım tutarına göre hesaplandığında halka arza yaklaşık 760 Bin kişi katılmış gibi görünüyor. Bu katılım ile tüm zamanların halka arz rekorları kırılmaya devam etti. Son eşit dağıtım halka arz olan Işık Plastik halka arzında 450 bin katılım olmuştu. Halka arz sonrası MKK verilerine göre Borsa İstanbulun yatırımcı sayısı ani artış göstermişti.

        TALEP TOPLAMA SÜRECİ BİTTİ

        Borsadan Satış yönteminde talepler herkese sırayla birer birer dağıtım yapılarak karşılanmaktadır. Böylece Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit pay dağıtımı yapılacaktır. Özetle ilk emir giren ile son emir giren arasında dağıtımda sadece 1 adet pay farkı oluşmaktadır.

        Borsa tarafından dağıtım işlemi CUMA günü Pay Piyasası seans kapanışını takiben otomatik olarak yapılmakta ve gerçekleşen pay adetleri yatırımcıların hesaplarına yansıtılmaktadır. Yatırımcılar kullandıkları mobil uygulamalardan, aracı kurumların online şubelerinden ve müşteri temsilcileri aracılığıyla alış emirleri TUREX.HE payına gönderebilecekler.

        TUREX HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Turex hisselerinin ne zaman işlem göreceğine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.
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