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    • Ekonomi
    • 09.02.2021 12:58
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    • 09.02.2021 12:58
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    r'lara geriye dönük vergi incelemesi! Bakanlık düğmeye bastı | Hangi Youtuber aylık ne kadar kazanıyor?

    'da yayın yaparak vergisiz vergiden muaf bir şekilde milyonlarca lira kazanma döneminin sonu geldi. ve Maliye Bakanlığı, başta YouTube olmak üzere sosyal medyada özel içerik oluşturarak izlenme sayısına bağlı olarak gelir elde edenlerin vergilendirilmesi konusunda özel inceleme başlattı. Maliye, ’ın ’deki gerçek kişilerin banka hesaplarına yaptığı ödemeler üzerinden geriye dönük 5 yıllık vergi incelemeleri başlattı. Bu kapsamda bazı kişilere cezalı tarhiyatlar gönderirdi. Abone sayısı 1000’den fazla olan kişilerin Youtube’a yüklenen videolara, 4 bin saat izlenme sınırını aştıktan sonra reklam veriliyor. Videonun sahibi izlenme sayısına göre bu reklamlardan para kazanıyor. Peki Türkiye'de ünlü Youtuber'lar ne kadar kazanıyor? , , gibi Youtuber'ların aylık geliri ne kadar? İşte Youtuber'lara vergi soruşturmasının detayları ve Youtuler'ların aylık kazançları.

    Youtuber'lara vergi incelemesi!

    Başta YouTube olmak üzere sosyal medyada özel içerik oluşturarak izlenme sayısına bağlı olarak gelir elde edenlerin sayısındaki artış, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu gelirlerin vergilendirilmesi konusunda özel inceleme başlatmasına yol açtı.

    Maliye, Google Ireland'ın Türkiye'deki gerçek kişilerin banka hesaplarına yaptığı ödemeler üzerinden geriye dönük 5 yıllık vergi incelemeleri başlattı. Bu kapsamda bazı kişilere cezalı tarhiyatlar gönderildi.

    İZLENME SAYISINA GÖRE REKLAM GELİRİ
    Dünya Gazetesi'nin haberine göre başta YouTube olmak üzere sosyal medyada özel içerik oluşturarak izlenme sayısına bağlı olarak gelir elde edenlerin sayısındaki artış, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu gelirlerin vergilendirilmesi konusunda özel inceleme başlatmasına yol açtı. Abone sayısı 1000'den fazla olan kişilerin Youtube'a yüklenen videolara, 4 bin saat izlenme sınırını aştıktan sonra reklam veriliyor. Videonun sahibi izlenme sayısına göre bu reklamlardan para kazanıyor.

    Gelir Vergisi Kanunu'nda bu yolla elde edilen gelire ilişkin net bir hüküm yer almadığı için Youtuber'lar Gelir İdaresi'ne başvurarak elde ettikleri gelirin vergiye tabi olup olmadığını sormaya başladılar.

        ELDE EDİLEN GELİR VERGİYE TABİ
        Başkanlık, bu gelirlerin bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayandığını, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmamasının ticari faaliyet niteliğini değiştirmediğini bildirdi. Bu kapsamda Gelir Vergisi Kanunu'nun 37'nci maddesi uyarınca, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilerek elde edilen gelirlerin vergiye tabi olduğu cevabı verildi.



        HANGİ YOUTUBER NE KADAR KAZANIYOR?
        Danla Bilic, YouTube'a 4 yıl önce özel temalı makyaj videolarıyla girdi. Şu an abone sayısı 2.9 milyon. İddiaya göre; aylık kazancı 300 bin TL'yi geçiyor. Birçok markanın yıldız ismi olan Danla'nın bir tanıtıma katılmak için 90 bin TL istediği bile konuşuluyor.

        Enes Batur, YouTube'a 2012'de girdi, ama 5 yıldır özel içerik üretiyor. Oyun videoları, parodiler, çektiği 2 filmle abone sayısını 13.9 milyona çıkardı. Enes'in aylık kazancının 400 bin TL olduğu iddia ediliyor. Ama Batur para konuşmayı sevmiyor.

        "Bana, işime değer verilsin istiyorum" diyor. Danla ile Enes'in öne çıktığı bu alanın diğer yıldızları ve aylık kazançları şöyle:

        Ruhi Çenet: 300 bin TL

        Orkun Işıtmak: 250-300 bin TL


            Reynmen: 220 bin TL

            Duygu Özaslan: 65-80 bin TL




            DÜNYADA:

            Ryan Kaji: 26 milyon dolar

            Dude Perfect: 20 milyon dolar

            Nastya: 18 milyon dolar

            Forbes dergisine göre; dünyanın en çok kazanan YouTuber'ı 8 yaşındaki Ryan Kaji. Ryan, oyuncak videolarıyla ünlendi.



            İşte YouTube dünyası

            YouTube'da her kanal açan hemen para kazanmıyor. Gereken şartlar şöyle;

            1) Özel içerik üretmeli, haftada bir kez yayın yapmalısınız.

            2) En az 1000 aboneye sahip olmak lazım.
                Haberler Ekonomi Youtuber'lara geriye dönük vergi incelemesi! Bakanlık düğmeye bastı | Hangi Youtuber aylık ne kadar kazanıyor?