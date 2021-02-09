



HANGİ YOUTUBER NE KADAR KAZANIYOR?

Danla Bilic, YouTube'a 4 yıl önce özel temalı makyaj videolarıyla girdi. Şu an abone sayısı 2.9 milyon. İddiaya göre; aylık kazancı 300 bin TL'yi geçiyor. Birçok markanın yıldız ismi olan Danla'nın bir tanıtıma katılmak için 90 bin TL istediği bile konuşuluyor.

Enes Batur, YouTube'a 2012'de girdi, ama 5 yıldır özel içerik üretiyor. Oyun videoları, parodiler, çektiği 2 filmle abone sayısını 13.9 milyona çıkardı. Enes'in aylık kazancının 400 bin TL olduğu iddia ediliyor. Ama Batur para konuşmayı sevmiyor.