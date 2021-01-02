AYLIK GELİRİ SERVET DEĞERİNDE!

Geçirdiği kazadan dolayı daha dikkatli olmaya özen gösteren Enes Batur, direksiyon başına geçtiği sırada emniyet kemerini takmayı ihmal etmedi.

YouTuber Enes Batur'un aylık minimum 342 bin lira kazandığı tahmin ediliyor.