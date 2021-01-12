Sosyal medya hesaplarından çekiliş videosu yayımlayan ünlülere büyük şok geldi. Fenomenlere 2 yıla kadar hapis şoku. Ünlü fenomenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatılırken 10 fenomen hakkında fezleke hazırlandığı öğrenildi. Yılbaşında düzenlenen çekilişlerde takipçi sayısı en az 1.7 milyon olan Başak Karahan, Enes Batur, Reynmen gibi fenomenlerinin yayımladığı videolar incelendi ve inceleme başlatıldı.
Şans oyunlarını oynatmak Milli Piyango'ya ait. Bu kişilerin çekiliş düzenleyebilmeleri için Milli Piyango 'dan izin alması gerekmektedir. Ancak yapılan incelemede bu kişilerin Milli Piyangodan izin almadıkları öğrenildi. Bunun ardındna fezleke hazırlandı ve Savcılık, Enes Batur, Yusuf Aktaş, Başak Karahan, Kemalcan Parlak, Cantuğ Özsoy, Pelin Baymazoğlu, Ahmet Sonuç Taner Yeşildağ'ın aralarında bulunduğu on fenomen hakkında soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgilere göre bu isimler hakkında 10 milyon liraya kadar para cezası ve 2 yıla kadar hapis isteneceği öğrenildi.
ENES BATUR KİMDİR?
Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998 tarihinde Antalya'da doğdu. YouTube kanalı üzerinden yayınladığı oyun videolarıyla tanınmaya başlayan Enes Batur, kısa sürede internet fenomeni olmayı başardı.
Çektiği oyun videolarıyla üne sahip olan Enes Batur, günümüzde 5 milyondan fazla aboneye sahiptir. Twitter'da 323 bin takipçisi bulunan Batur'un aynı zamanda Instagram platformunda da 1,8 milyon takipçisi bulunmaktadır.
YUSUF AKTAŞ KİMDİR? (Reynmen)
Yusuf Aktaş Sosyal medyada Reynmen ismi ile tanınan en ünlü sosyal medya fenomenlerinin başında yer almaktadır. 1995 yılında İstanbul Bağcılar'da dünyaya gelmiştir. Bir kardeşi ve bir ablası vardır. Babasının ismi Rahmi, annesinin ise Nasibe'dir.
İlköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretime nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamlamıştır. Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi'ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak açıköğretim lisesini tamamlamıştır.
Yaşantısını İstanbul Bağcılar'da sürdürmektedir. Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır. Scorp'ta çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen ve dikkatleri üzerine çeken fenomeni olmayı başarmıştır. Günümüzde Youtube video sitesinde yayınladığı videolar takipçileri tarafından oldukça beğeni ile izlenmektedir. Ve her geçen gün dahada başarılı hale gelmektedir.
Sosyal medya dışında ünlü oyuncular ile de arası oldukça iyidir. Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile birlikte Sie Liegt in Meinen Armen şarkısını söylemiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Özellikle Biziz ve Voyovoy şarkıları ile ciddi bir mesafe katetmiştir. Ayrıca 2018 yılında dünyanın en iyi aktörlerinden Dwayne Johnson ile bir araya gelmiştir. Bu video Yusuf Aktaş'ın özellikle sosyal medya'da ne kadar önemli bir isim olduğunu da gözler önüne sermiştir. Dwayne Johnson ve The Rock ile Hong Kong'ta görüşmüştür. Youtube üzerinden yayınlanmış olan videolarının her biri milyonlarca izlenme başarısı elde etmiştir.