Sosyal medyanın en popüler platformlarından TikTok'ta 6.3 milyon takipçiye ulaşan Ceren Yaldız,"Sosyal medya üzerinde iftiraya uğradım ama yine de sessizliğimi korudum, fazla konuşma gereği duymadım. Çünkü bir olay üzerinde ne kadar fazla konuşursanız o kadar fazla büyütmüş olursunuz. Açıkçası bazı olaylar beni çok fazla yormuştu o yüzden ara vermek istedim. Şu an gerçekten mutluyum iyi geldi." ifadelerini kullanarak iftiraya uğradığı için bir süre sosyal medyaya ara vermek durumunda kaldığını itiraf etti.

İşte sosyal medya fenomeni Ceren Yaldız röportajının tüm detayları...

Çekimlerin ve işlerin nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı?

Her şey yolunda. Sadece 2 hafta önce kötü bir dönemden geçtim. TikTok'a da ara vermiştim. Ama şu an her şey yolunda. Sabahları mutlu uyanıyorum. 6 milyon olduktan sonra insanlar benden daha farklı ve güzel içerikler beklemeye başladı o yüzden çekimler zor gidiyor. Bende daha çok emek vererek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O yüzden daha zorlayıcı ama daha eğlenceli.