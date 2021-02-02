Sosyal medyanın en popüler platformlarından TikTok'ta 6.3 milyon takipçiye ulaşan Ceren Yaldız,"Sosyal medya üzerinde iftiraya uğradım ama yine de sessizliğimi korudum, fazla konuşma gereği duymadım. Çünkü bir olay üzerinde ne kadar fazla konuşursanız o kadar fazla büyütmüş olursunuz. Açıkçası bazı olaylar beni çok fazla yormuştu o yüzden ara vermek istedim. Şu an gerçekten mutluyum iyi geldi." ifadelerini kullanarak iftiraya uğradığı için bir süre sosyal medyaya ara vermek durumunda kaldığını itiraf etti.
İşte sosyal medya fenomeni Ceren Yaldız röportajının tüm detayları...
Çekimlerin ve işlerin nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı?
Her şey yolunda. Sadece 2 hafta önce kötü bir dönemden geçtim. TikTok'a da ara vermiştim. Ama şu an her şey yolunda. Sabahları mutlu uyanıyorum. 6 milyon olduktan sonra insanlar benden daha farklı ve güzel içerikler beklemeye başladı o yüzden çekimler zor gidiyor. Bende daha çok emek vererek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O yüzden daha zorlayıcı ama daha eğlenceli.
"İFTİRAYA UĞRADIM"
Geçirdiğin zorlu dönem ne anlamda zordu senin için? Neden sosyal medyadan uzak kalacak kadar etkiledi seni?
Sosyal medya üzerinde iftiraya uğradım ama yine de sessizliğimi korudum, fazla konuşma gereği duymadım. Çünkü bir olay üzerinde ne kadar fazla konuşursanız o kadar fazla büyütmüş olursunuz. Açıkçası bazı olaylar beni çok fazla yormuştu o yüzden ara vermek istedim. Şu an gerçekten mutluyum, iyi geldi.
"YENİ ŞARKIMIN PLAN AŞAMASINDAYIM"
Vermiş olduğun ara, ileriye dönük yeni planlar oluşturmana sebep oldu mu? Yeni içerik düşüncelerin var mı?
Bayağı bir şey planladım kafamda, yeni içerikler olacak. Bir şarkı çıkarmayı düşünüyorum şu anda. Tam net bir plan yok ortada ama zamanı gelince böyle bir şey olacak.
Bu daha önce duyurduğun, bahsettiğin bir şey miydi?
Hayır, ilk defa burada duyuruyorum!
Ne zaman olacak peki çalışmalarına başladın mı? Yoksa henüz plan aşamasında mı?
Şu an sadece plan aşamasındayım, çalışmalarına başlamadım.
"BUSE KORKMAZ'IN SESİNİN KÖTÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"
Umarım iyi olur senin için. Buse Korkmaz da yeni şarkı çıkarıyor bununla ilgili ne düşünüyorsun? Sosyal medya fenomenleri şarkı çıkarmaya başladılar ve sen de onların arasına ekleneceksin neler söylemek istersin bununla ilgili?
Artık TikTokerların hepsi şarkı çıkarmaya başladı o yüzden insanlar ağzı olan şarkı çıkarmaya başladı, sesi güzel olan yapsın falan diyorlar. Sesi kötü olanlar da şarkı çıkarıyorlar ama ben Buse'nin sesinin kötü olduğunu düşünmüyorum. Çok net duymadım ama birkaç kesitten falan dinlemişliğim vardır, umarım güzel olur ben başarılı bir iş çıkacağına inanıyorum.
Şarkının sözlerini sen mi yazdın?
Yok, ben yazmadım onlar getirecekler sözleri. Bir şarkı planım vardı ama iptal oldu sanırım. O şarkımı da çok beğenmiştim ama yeni şarkı da umarım güzel olur, içime siner ise onu çıkaracağım.
Belki bir gün diğer şarkını da dinleriz belli mi olur?
"İNSANLAR BANA BULAŞMADIKLARI SÜRECE BEN DE BULAŞMAM"
Ceren şu an çok zor ve kaotik bir dünyanın içinde olduğunu düşünüyor musun? Başa çıkma yöntemlerin var mı? Var ise nelerdir?
Sabah uyanıyorum ve iki günlük dünya ya diyorum. Sosyal medyadan bir aile ediniyorsunuz fark etmeden kendinize ve siz paylaşım yaptıkça, yayınlar açtıkça daha da çok seviyorlar, bağlanıyorlar, tabi ben de onlara aynı şekilde. Güzel içeriklerimi onlar ile paylaşmalıyım ve onlar için yapmalıyım. O yüzden bu motivasyon ile başa çıkabiliyorum. Zaten çok iyi bilirler; insanlar bana bulaşmadıkları sürece ben de onlara bulaşmam, hiçbir şey söylemem. Yayınlarda da ağzımı açmıyorum sadece sinirlendiğim olaylarda kendimi savunma yöntemlerim oluyor. Bunu da her insan yapar zaten.
Çok fazla bulaşan oluyor mu sana bu camiada?
Evet, yaklaşık 1 ay önce neredeyse herkes salladı dediler genelde ve yayın açıp benim hakkımda konuştular, tam tabiri ile salladılar yani.
Hiç beklemediğin kişilerden aldın sanırım bu yorumları.
Evet, sen de mi falan oldum.
Bunun ileri vadede nasıl geri dönüşleri olacak sence sana? Hep böyle mi devam edecek? Hep bu dünyanın içinde olmak istiyor musun? Keşke fenomen olmasaydım da şu insanlar ile uğraşmasaydım dediğin zamanlar oluyor mu? Pişman mısın?
Evet, çok fazla oluyor aslında. Keşke olmasaydım, normal bir güne uyansaydım dediğim oluyor ama artık bu hayata alıştığım için ve beni seven güzel bir ailem olduğu için bu yolda devam edeceğim. Her şeyi onlar için yapıyorum zaten, emeklerim ve çabalarım onlar ve kendim için. Benim için zaten enlerde üç şey var; normal ailem, sosyal medyadaki ailem ve kendim.
"GÖZYAŞLARIMI SİLİP VIDEO ÇEKTİM!"
Ailen sosyal medyadaki ününü nasıl karşılıyor?
İlk başlarda, ben ortaokula giderken annem sevmiyordu. Boş işler ile uğraşıyorsun artık uğraşma derslerine çalış diyordu. Derslerime de çalışıyordum ama fazla çekici gelmiyordu. Kimseye de gelmez zaten herhalde özellikle ortaokulda iken. O zamanlar Musically uygulaması vardı adı TikTok olmadan önce ve ben sürekli orada video çekiyordum. Annem ile bu yüzden hep tartışma yaşıyorduk. Odama girip ağlıyordum annem bağırıyor diye ama ben gözyaşlarımı silip tekrar video çekmeye devam ediyordum. Bu şekilde patladı gitti işte. Kimse bunu yapabileceğime inanmıyordu. Sen mi yapacaksın diye ortaokulda da lisede de her zaman söylüyorlardı.
"CEREN BİLEKLERİNİ KESTİ DEDİLER"
Gündemde sürekli senin bu bileklerini kesme olayın dönüyor. Ceren bileklerini kesti, Ceren öldü mü falan gibi haberler çıktı. Bunlar ile ilgili neler söylemek istersin?
TikTok' ara verdiğim dönemde herkes sosyal medyada Ceren bileklerini kesmiş hatta onu biri kurtarmış gibi şeyler söylendi. Ruhsal olarak kendime bazen çok zarar veriyorum ama bedensel olarak asla vermem. Kendimi geçtim, beni seven insanlar var, bir ailem var. Hatta şöyle bir durum oldu o süreçte; saçlarımda kaynaklarım vardı onları kestim ve benim fam kitlem de benimle birlikte saçlarını kesti ve ben bundan gerçekten çok etkilendim, gözlerim doldu.
Bedenine zarar verdiğin söylemleri sence nereden çıktı? Bunun kaynağı nedir?
TikTok'ta bu tarz söylemler çok fazla oluyor. Bir gün araba çarptı, kaza yaptı diyorlar, bir gün ölüm haberi geldi, hastane de falan diyorlar. Benim hakkımda beş altı kere bu tarz haberler çıktı, sadece benim hakkımda da değil.
"DANLA BİLİC İLE VIDEO ÇEKMEK İSTERDİM, REYNMENİ DE SEVİYORUM"
Henüz onunla tanışmadığın ama tanışıp TikTok videosu çekmek istediğin bir fenomen var mı?
Lauren ve Charlie'yi çok seviyorum. Yabancıların isimlerini vereyim çünkü Türk olarak hepsi ile tanışmışlığımız var. Charlie olabilirdi.
Türklerin arasında hiç tanışmadığın yok mu?
YouTuber var. Danla Bilic ile video çekmek isterdim. Reynmen'i de seviyorum. Şarkılarını ve içeriklerini beğeniyorum.
Hiç iletişimin oldu mu o isimler ile?
Olmadı.
"HERKES ÜZERİME GELDİ"
Bu camianın içinde senin üzerinden prim yapıldığını düşündüğün durumlar var mı?
Evet, çok kez başıma geldi aslında bu. İnsanlara samimiyet ile yaklaştıkça insanlar bana art niyetle gelmişler. Bu süreçte özellikle bunun farkına vardım. Herkesin üzerime yüklendiği bir dönem vardı daha bir hafta önce oturup aynı masada yemek yemişim bu insanlar ile. Ceren'e yükleniyorlar biz de yüklenelim kafasındalardı. Cfc'yi (Ceren fanclub) tek başına karşılarına almaktan korkuyorlardı gibime geliyor. Sürekli çoğalarak yüklenmeye başladılar bana. Yayın açıp benim bir şeylerimi anlatıp hakkımda yalan yanlış sallıyordu. Ama hiçbiri hakkında açıklama yapmadım, gerek duymuyorum çünkü olayı büyütmek istemiyorum.
Bu kişilerin isimlerini geçirmek istemiyor musun?
Evet. Benim geçmişe saygım var. Geçmişte yaşandı ve bitti diyorum. Sonuçta bu insan hakkında güzel anılarım var ve bunu konuşmak doğru gelmiyor.
Bunları sana yapanlar dostum dediğin kişiler miydi?
Dostum dediğim insanlardı evet.
"EZGİZEM ÇOK EMEK VERİYOR"
Ezgizem Amerika'da TikTok videoları çekiyor, işini global'e taşımak istiyor sanırım. Senin de ileriye dönük bu tarz planların var mı kendin ile alakalı?
Ezgi ablayı tanıdığım kadar ile şöyle söyleyebilirim; gerçekten çok emek veriyor. Sabahtan akşama sürekli video çekiyorlar. Böyle şeyler yapması beni mutlu ediyor, saygı duyuyorum ve gerçekten güzel içerikleri de var. Benim de bu tarz planlarım var tabi ama zaman gösterecek.
Sen de bütün zamanını çekimlere ayırıyorsun. Bunun dışında neler yapmaktan hoşlanırsın?
Açıkçası tüm günüm çekim yaparken geçiyor. Bir de benim mükemmeliyetçi tarafım var o yüzden en iyisi olması için uğraşıyorum. Olana kadar on defa falan deniyorum ve zamanım bayağı geçiyor. Ara verdiğim süreçte annem ile bol bol dizi izledik. Walking Dead'in tüm sezonlarını 3 günde bitirdik. Dizi izlemeyi ve kitap okumayı seviyorum.
"İDEAL KİLOMA ULAŞAMIYORUM"
Spor yapmayı seviyor musun?
Aslında çok severdim ama birazcık zorlayıcı geliyor. Kendimi bildim bileli zayıflamaya çalışıyorum, istediğim ideal kiloya bir türlü ulaşamadım. 50 iken 48 olmaya çalışıyorum, 48 olmak isterken 55 kiloya çıkıyorum sonra 52'ye iniyorum gibi saçma sapan şeyler yaşıyorum.
Bunu biraz takıntı haline getirdiğin için sürekli bu süreci tekrar ediyor olabilirsin. Belki kendini biraz rahat bıraksan daha iyi olabilir.
Aslında kilo almadığımı görüyorum, çok zorlayınca daha çok kilo alıyorum. Bir ara spor yapıyordum ve zayıfladığımı gördüm. Seviyorum spor yapmayı ama zor geliyor açıkçası. Onun dışında dans ediyorum evde televizyonda yabancıların dans videolarını izleyerek. TikTok içinde bir yönden bunu geliştirmeye çalışıyorum.
Kendinde genel olarak değiştirmek ya da geliştirmek istediğin yönlerin var mı?
Kendimde değiştirmek istediğim bir özelliğim var. Sinirlenince çok fazla gözüm dönebiliyor. Hiçbir şeyi görmüyorum, biraz fevriyim. Bir noktaya kadar sabrediyorum ve özellikle çok sevdiğim bir insan bana kötü bir şey söyler ise ya da haksızlık ederse ben buna dayanamıyorum o yüzden fevri davranabiliyorum. Böyle olduğu zamanda istemeden etrafımdaki eşyalara da zarar verebiliyorum. Bu huyumu değiştirmek isterdim. Aslında biraz yavaş yavaş değiştirmeye başladım. Onun dışında tarzımı biraz değiştirmek istiyorum; daha sportif ve daha rahat olmak istiyorum. Bana sürekli pantolon giy diyorlar ama ben sevmiyorum çünkü beni çok sıkıyor ve daraltıyor gibime geliyor.
Biri sana ne yaparsa o kişiden inanılmaz derecede irite olursun ve soğursun?
Haksızlık ederse. Ben her şeyimi ortaya koyup ona yardımcı olduysam ve ben onu bir kez bile çağırdığımda gelmezse o insandan direkt soğuyorum. Beni sadece kullanmaya çalışan insanları gördüğümde direkt uzaklaşıyorum.
Hayatta kırmızı çizgilerin ya da tabuların var mı?
Haksızlık ve hayvanlara zarar verilmesi. Bu durumlar ile karşılaştığımda çok sinirlenip normalde söylemeyeceğim şeyleri söyleyebiliyorum.
"EVİMDEKİ BÖCEĞİ DIŞARI ATMAK İÇİN YANIMA GELDİ"
En büyük korkun.
Böcekler! Yaklaşık bir yıl önce banyoda yüzümü yıkarken bir baktım kocaman bir böcek var, çığlık çığlığa kaldım elim ayağım titremeye başladı. Bir oraya gidiyor bir buraya ben de dedim benim üzerime gelecek. Annem de o sırada Bursa'da onu aradım. Peçete ile tut at dedi annem gelemiyordu da yanıma. Benimde o dönem bir erkek arkadaşım vardı, 1 saatlik yoldan o gelmişti böceği dışarı atmak için, yani o kadar korkuyorum!
Bu kişi sana bayağı değer veriyormuş o zaman sırf böceği atmak için senin yanına geldiyse.
Bugüne kadar ki en kötü anın nedir?
En eskiye gideyim. Birinci sınıfta iken altıma yapmıştım, lisede iken de yere düşmüştüm.
Nasıl yaşandı peki bunlar?
Ben çok utangaç biriydim, yeni yeni yenmeye çalışıyorum bunu. Birinci sınıfta iken parmak kaldıramıyordum, hocaya geldi diyemiyordum. O yüzden teneffüs beklerken öyle bir şey gelişmişti.
Düşme olayı nasıl oldu?
Lisede iken bir arkadaşım ayağını uzatmış ben de görmedim koşarak ilerliyorduk. Yüz üstü kapaklandım yere.
"SOSYAL MEDYADAN BİRÇOK KİŞİ TARAFINDAN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"
Sosyal medya dünyasından en çok kimler ile vakit geçirmekten hoşlanıyorsun? Şu sıralar en çok kiminle vakit geçiriyorsun?
Bu aralar arkadaşım dediğim kişiler o düştüğüm dönemde bana sallamayan kişiler olabilir. Şu an Uzun Makarna ile bazen videolar çekiyoruz, zaman geçiriyoruz. Mehmet var. Onun dışında benim kendi arkadaşlarım var. Ali var, Batuhan var, Songül abla ile şu an uzakta olduğu için sık sık görüntülü konuşuyoruz. Aybike abla var. Sosyal medyadan birçok kişi tarafından hayal kırıklığına uğradım o yüzden kolay kolay güvenemiyorum. Yakın arkadaş olamam diye düşünüyorum sosyal medyadan bir insan ile artık.
Fenomenlerin arasında en sinsi bulduğun kişi kimdir?
Bence bir kişi değil birçok kişi sinsi. Bazen gerçekten rol yaptıklarını düşünüyorum ve artık yuh ne yapıyorsunuz bir durun diyorum. Ama yapacak bir şey yok insan kendini nasıl yansıtırsa o kişiyi öyle tanırsınız. İnsanlar sosyal medyada çok fazla rol ve sinsilik yapıyorlar çünkü kendilerini öyle tanıtmak istiyorlar ama yansıttıkları kişiler asla kendileri değiller. İsim veremiyorum ama herkes ara ara yapabiliyor.
"ONUN İÇİN MİLYONLARCA KİŞİYİ KARŞIMA ALDIM"
Bu zamana kadar hayatında yaptığın en büyük fedakarlık neydi? Kim içindi ya da nedendi?
Bu kişinin de ismini söyleyemem ama çoğu insan anlayacaktır zaten. Onun için milyonlarca kişiyi karşıma aldım. Bence bu çok büyük bir fedakarlıktı.
Keşfet kısmında en çok neler dikkatini çeker?
En çok dans videoları dikkatimi çekiyor. Onun dışında yemek yapma videoları hoşuma gidiyor.
Seviyor musun yemek yapmayı?
Ben yapamıyorum yemek. Cerenim Mutfakta yayınları yapıyorum ama yemek yapmaya çalıştığımda ya şekli bozuk oluyor ya da tuzu şekeri bir şeyleri az oluyor.
Annen yemek konusunda sana destek oluyor mu?
Evet, yayınlarda da yönlendiriyor.
En büyük çılgınlığın.
Ben hayatımın her gününde bir çılgınlık yapıyorum. Şu an ne istiyorsam onu yaparım ve onu söylerim. Müdürlerin önünde çitlerden atlayıp okuldan kaçmışlığım vardır ama koşa koşa. Üç öğretmen ve müdür arkamızdan bağırıyorlardı ama çok yanlış bir şeydi yaptığımız sakın böyle şeyler yapmayın. Sonrasında güldük tabi bu anımıza.
En kötü huyun nedir?
Sinirlenince bir şeyleri dağıtmam. Aslında beni bu kadar delirtecek şeyler yapmasalar belki öfkemi kontrol edebilirim çünkü ben normalde sakin bir insanım. Beni çıldırtacak şeyler yapıyorlar. Özellikle sevdiğim bir insan bunu yaptığı zaman hem üzülüyorum hem de kötü oluyorum. O an gitmeme izin verseler belki böyle olmaz ama beni tuttukları için ortamda bu tarz şeyler yaşanabiliyor.
Hayattaki en hassas noktan nedir?
Annem, hayvanlar ( kedim Merkür) ve cfc ailem. Onlara kötü bir söz geldiği zaman ben gerçekten çok üzülüyorum. Bana gelebilir ama onlara geldiği zaman, özellikle cfc kızlarını gruplara dahil edip küfür ediyorlarmış. Küçük çocuklar küçük çocukları alıp küfürler ediyorlar, ağıza alınmayacak şeyler söylüyorlar ve bu gerçekten hiç hoş değil.
"SIK SIK YALAN SÖYLEMEM"
Seni en çok ne kışkırtır?
Ben sık sık yalan söyleyen bir insan değilim, gerektiği zaman tatlı yalanlar olabilir ama ben doğru söylediğimde bana inanılmayınca bu beni kışkırtıyor. Hem sinirlerim bozuluyor hem üzülüyorum hem de yeter artık anlatmaya mı uğraşacağım sürekli. Böyle olduğunda da anlatmamayı tercih ediyorum. Sessizliğim ile anlasın diyorum. Kanıtlama çabasına girmek istemiyorum
Ergenlik zamanında ailen ile zıtlaşıp yaptığın en saçma şey neydi?
Dövmelerim. El bileğimdeki ilk dövmemden pişmanım, lisede yaptırmıştım. Sildirmeyi düşünüyorum.
"ÇOK KISKANCIM"
Bir ilişkinin içindeyken en berbat özelliğin ne olur?
Çok kıskanç olmam.
Neleri kıskanırsın?
Mesela benim gözümün önünde birine bakarsa, onu süzerse kıskanırım. Sevdiğim insan için her şeyimi verebilirim, varımı yoğumu ortaya koyuyorum.
En güçlü ve en zayıf yönlerin nelerdir?
En güçlü yönüm kafama bir şeyi gerçekten koyduğumda bunu yapıyor olmam. Bu yönüm bana çok güç veriyor. En zayıf yönüm için mükemmeliyetçi olmam diyebilirim çünkü beni çok fazla yoruyor. Mesela makyaj yaptığımda bile beğenmiyorum en iyisi olmalı, onlar için en iyisini yapmalıyım diyorum. Gerçek hayatımda o kadar önemsemem, bir eşofman takımı ile çıkabilirim makyajsız. Video çekecek olduğum zaman bu durum böyle olmuyor.
Yok artık bunun da cılkı çıktı dediğin bir şey.
Mum olayı. Onlar anlayacaklar ama gerçekten bilerek yapmadığım bir şeydi ve üzerime gelindikçe ben daha çok üzüldüm ve yoruldum. Dün yayın açtığımda birkaç kötü yorum gördüm ama eskisi kadar değil şükür. Başkası sinirden bir şey yapınca bu kadar konuşulmuyor ama ben yapınca sürekli olarak söyleyip durdular, dalga geçtiler. Fenomenlerin fam sayfaları da bana yazılar ve eskiden bana karşı sevgi dolu olan kişiler bile kötü şeyler söylediler. Onun dışında yayınlarda bir mumdur iki mumdur şarkısını söyleyenler bana komik göründü. Ben buradan kendi kitlesine güvenmediğini çıkarırım.