Enerjisa Enerji A.Ş 1996 yılında kurulmuştur. Enerjisa Enerji 21 milyon kullanıcısı bulunan, elektrik dağıtımı ve satışı yapan bir kuruluştur. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş, vb gibi bünyesinde 8 şirket bulunduran Enerjisa 2018 yılından hisselerinin yüzde 20'lik kısmını halka açmıştır. Şirket hakkında Enerjisa Enerji kimin, ortaklık yapısı nasıl, iletişim bilgileri nedir, hisse ve borsa bilgileri gibi sorular sık sık arama motorlarında aratılmaktadır. İşte merak edilen konular hakkında detaylı bilgiler...
ENERJİSA ENERJİ HİSSE VE BORSA BİLGİLERİ! ENJSA HİSSE ANALİZ!
Enerjisa 2018 yılı Şubat ayında halka açılmıştır. Enerjisa hisse senetleri Borsa İstanbul Yıldız Pazar ve Kesin Alım Satım Pazarı'nda (Nitelikli Yatırımcılar Arasında) işlem görmektedir ve BIST YILDIZ / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST HİZMETLER / BIST İSTANBUL / BIST 100 / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST 100-30 / BIST ELEKTRİK / BIST TÜM endekslerine dahildir. Enerjisa borsa kodu ENJSA şeklindedir.
Enerjisa Enerji 5 yıllık hisse grafik incelendiğinde şirket hisselerinin inişli çıkışlı bir seyir izlediği ve bununla birlikte 5 yıl önceye göre hisse fiyatını artırdığı görülmektedir. 5 yıl önce 1 ENJSA 6,60 TL seviyelerinden işlem görmekte idi. Hisse fiyatı 2018 Ağustos ayında 5 TL seviyelerinden, 2019 Ağustos ayında 6 TL seviyelerinden 2020 Ağustos'ta ise 8 TL seviyelerinden alıcı bulmuştur. Bu 5 yıllık süre zarfında ENJSA hisse fiyatı en yüksek (gün kapanış) 12,86 TL ve 8 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra hisse, bu süreçte en düşük değerini (gün kapanış) 2018 kasım ayında almış ve 4,82 TL seviyelerinden alıcı bulmuştur. ENJSA hisse 2021 yılında nasıl bir seyir izleyecek, yatırımcıları tarafından merakla beklenmektedir.