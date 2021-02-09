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    • Ekonomi
    • 09.02.2021 13:14
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    • 09.02.2021 13:16
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    () enerji hisse fiyatı ne kadar oldu? nasıl alınır? İşte borsa bilgileri!

    'daki son durum piyasaları ve ekonomik verileri inceleyenler tarafından anbean takip ediliyor. Özellikle birçok yatırımcı tarafından () enerji hisse senetleri arama motorlarından aratılıyor. Enerjisa 2018 yılından hisselerinin yüzde 20’lik kısmını halka açmıştır. Şirket hakkında  kimin, ortaklık yapısı nasıl, hisse ve borsa bilgileri gibi sorular sık sık aratılmaktadır. İşte merak edilen konular hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    Enerjisa ENJSA enerji hisse fiyatı ne kadar oldu?

    Enerjisa Enerji A.Ş 1996 yılında kurulmuştur. Enerjisa Enerji 21 milyon kullanıcısı bulunan, elektrik dağıtımı ve satışı yapan bir kuruluştur. Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş, vb gibi bünyesinde 8 şirket bulunduran Enerjisa 2018 yılından hisselerinin yüzde 20'lik kısmını halka açmıştır. Şirket hakkında Enerjisa Enerji kimin, ortaklık yapısı nasıl, iletişim bilgileri nedir, hisse ve borsa bilgileri gibi sorular sık sık arama motorlarında aratılmaktadır. İşte merak edilen konular hakkında detaylı bilgiler...

    ENERJİSA ENERJİ HİSSE VE BORSA BİLGİLERİ! ENJSA HİSSE ANALİZ!

    Enerjisa 2018 yılı Şubat ayında halka açılmıştır. Enerjisa hisse senetleri Borsa İstanbul Yıldız Pazar ve Kesin Alım Satım Pazarı'nda (Nitelikli Yatırımcılar Arasında) işlem görmektedir ve BIST YILDIZ / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BIST HİZMETLER / BIST İSTANBUL / BIST 100 / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST 100-30 / BIST ELEKTRİK / BIST TÜM endekslerine dahildir. Enerjisa borsa kodu ENJSA şeklindedir.

    Enerjisa Enerji 5 yıllık hisse grafik incelendiğinde şirket hisselerinin inişli çıkışlı bir seyir izlediği ve bununla birlikte 5 yıl önceye göre hisse fiyatını artırdığı görülmektedir. 5 yıl önce 1 ENJSA 6,60 TL seviyelerinden işlem görmekte idi. Hisse fiyatı 2018 Ağustos ayında 5 TL seviyelerinden, 2019 Ağustos ayında 6 TL seviyelerinden 2020 Ağustos'ta ise 8 TL seviyelerinden alıcı bulmuştur. Bu 5 yıllık süre zarfında ENJSA hisse fiyatı en yüksek (gün kapanış) 12,86 TL ve 8 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra hisse, bu süreçte en düşük değerini (gün kapanış) 2018 kasım ayında almış ve 4,82 TL seviyelerinden alıcı bulmuştur. ENJSA hisse 2021 yılında nasıl bir seyir izleyecek, yatırımcıları tarafından merakla beklenmektedir.

        ENERJİSA ENERJİ KİMİN ORTAKLIK YAPISI NASIL?

        Enerjisa Enerji A.Ş ödenmiş sermayesi 1.181.068.967,12 TL, kayıtlı sermaye tavanı 4 milyar TL olan bir anonim şirketidir. Şirketin hissedarları, sahip oldukları pay oranları ve sermaye tutarları aşağıdaki gibidir:

        * Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş – % 40 – 472.427.587,56 TL

        * DD Turkey Holdings S.A.R.L – % 40 – 472.427.587,56 TL

        * Diğer – % 20 – 236.213.792 TL

        ENERJİSA ENERJİ NE İŞ YAPAR?

        Enerjisa Enerji A.Ş elektrik dağıtımı ve satışı alanında faaliyet göstermektedir. Bunun yanı sıra Enerjisa, müşteri odaklı pazarlama hizmetleri, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, enerji yönetimi ve enerji danışmanlığı faaliyetlerini yürütmektedir. Şirket, Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş'nin çoğunluk hissesini 2018 yılında satın alarak, elektrikli şarj istasyonları ağı ve işlemeciliği alanında da faaliyet göstermeye başlamıştır.

        ENJSA HİSSE FİYATLARI NE KADAR?

        9 Şubat Salı günü itibariyle şirketin hisse değerleri ise şöyle:


        GEDİK YATIRIM ENERJİSA'YI ARAŞTIRMA KAPSAMINA ALDI

        Gedik yatırım, Enerjisa'yı 14,28 tl hedef fiyat ve 'tut' tavsiyesi ile araştırma kapsamına aldı.

        Ayrıntılar şu şekilde:

        "Enerjisa Enerji, portföyündeki 3 dağıtım bölgesi ile Türkiye'nin lider elektrik dağıtım şirketidir. Şirket Başkent, Ayedaş ve Toroslar bölgelerinin işletme haklarına sahiptir. Enerjisa Enerji 2019 yılında Türkiye'deki net dağıtılan elektriğin %25.7'sini dağıtmış olup, 3 bölgede 9.9 milyon aboneye hizmet vermektedir.

        4. düzenleme dönemi parametreleri, güçlü işletme performansının devam edebileceğini göstermektedir. EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu), elektrik dağıtım ve yerleşik perakende şirketleri için 4. düzenleme dönemi (2021-2025) için tarife parametrelerini açıkladı.

            Buna göre Enerjisa'nın öngörülen ilk yatırım harcaması tutarı bir önceki dönemde revize edilen yatırım harcamasına göre bu dönemde reel olarak %20 büyüyecek. Buna göre, DVT'nin (Düzenlenmiş Varlık Tabanı) 2021 yılı sonunda 11.5 milyar TL'ye yükselmesini ve faaliyet gelirindeki (FAVÖK + yatırım harcamaları geri ödemesi) devam eden büyümeyi desteklemesini bekliyoruz. Sonuç olarak, şirketin faaliyet gelirinin 2020'de 5,493mn TL ve 2021'de ise 6,315mn TL'ye ulaşmasını bekliyoruz.

            2021-2022'de 3 milyar TL ek nakit girişi net borç pozisyonunu destekleyecek. Şirket, 2021 ve 2022 24 aylık dönemlerde Enerjisa Enerji dağıtım şirketlerine dağıtım tarifeleri ile yapacağı önceki düzenleyici dönemlere ilişkin geri ödemelerin 3 milyar TL civarında olmasını beklemektedir. Enerjisa'nın net borcu 9A20 itibarıyla 11.7 milyar TL (2.8x 12 aylık FAVÖK) seviyesindeyken, 2021'de 2.8 milyar TL sermaye harcamasına rağmen, güçlü nakit girişi sayesinde şirketin net borcunun 9.1 milyar TL'ye gerilemesini bekliyoruz.

            Enerjisa, baz alınan net karının %60-%70'ini dağıtma politikası ile önemli bir temettü şirketidir. Buna göre, temettü verimi 2021'de 0.89 TL hisse başına temettü ile %7.5'e ulaşabilir.

            Riskler: (1) Düzenleyicinin, takip eden düzenleme dönemi için borç maliyetindeki değişikliklere göre AOSM'ni ayarlamaya devam etmesini bekliyoruz. Ancak, sonraki düzenleme döneminde borç maliyetlerinden herhangi bir sapma, karlılığı önemli ölçüde etkileyebilir.

            (2) Elektrik tüketiminde beklenenden daha yavaş bir büyüme veya uzun vadede elektrik tüketiminde bir azalma sonraki dönemler için karlılığa etki edebilir.

            Enerjisa'yı "Tut" tavsiyesi ile Araştırma kapsamına alıyoruz.

            Şirket için hazırladığımız İNA ve benzer şirket analizleri hisse başına 14.28TL hedef fiyat ve %19 artış potansiyeline işaret ediyor.

            Şirketin öngörülebilir faaliyet gelirleri ve temettü ödeme kapasitesini beğenmemize rağmen, son 12 ayda endeksin %25 üzerinde hisse performansı ve faizlerde son yaşanan yükselişin olası uzun vadeli olumsuz etkileri nedeniyle Tut tavsiyesinde bulunuyoruz.

            Enerjisa hisseleri halihazırda 2021 beklentilerine göre 5.1x FD/FAVÖK ve 8x F/K çarpanlarından işlem görmektedir."
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            Haberler Ekonomi Enerjisa (ENJSA) enerji hisse fiyatı ne kadar oldu? Enerjisa hisse senedi nasıl alınır? İşte borsa bilgileri!