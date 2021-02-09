ENERJİSA ENERJİ NE İŞ YAPAR?

Enerjisa Enerji A.Ş elektrik dağıtımı ve satışı alanında faaliyet göstermektedir. Bunun yanı sıra Enerjisa, müşteri odaklı pazarlama hizmetleri, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, enerji yönetimi ve enerji danışmanlığı faaliyetlerini yürütmektedir. Şirket, Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş'nin çoğunluk hissesini 2018 yılında satın alarak, elektrikli şarj istasyonları ağı ve işlemeciliği alanında da faaliyet göstermeye başlamıştır.

ENJSA HİSSE FİYATLARI NE KADAR?

9 Şubat Salı günü itibariyle şirketin hisse değerleri ise şöyle:





GEDİK YATIRIM ENERJİSA'YI ARAŞTIRMA KAPSAMINA ALDI

Gedik yatırım, Enerjisa'yı 14,28 tl hedef fiyat ve 'tut' tavsiyesi ile araştırma kapsamına aldı.