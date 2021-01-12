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    • 12.01.2021 08:56
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    • 12.01.2021 09:33
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    SON DAKİKA: Fenomenlere korsan çekilişten hapis şoku!

    Son dakika haberi! Sosyal medya fenomenlerinin kanuna aykırı şekilde izinsiz yaptıkları kura ve çekilişler, denetime takıldı. Ünlü fenomenler, şans oyunları yönetmeliğini ihlalden 10 milyon lira idari para cezası ve 2 yıla kadar hapisle cezalandırılabilir.

    Sabah
    Fenomenlere hapis şoku!

    Sosyal medya fenomenlerinin kanuna aykırı şekilde izinsiz yaptıkları kura ve çekilişler, denetime takıldı.


    KANUNA AYKIRI ÇEKİLİŞ
    İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yaptığı denetimlerde bazı sosyal medya fenomenlerinin videolarında kanunsuzluk fark etti.

    Fenomenlerin şans ve talih oyunları düzenlediği, ancak bunun için Milli Piyango'dan izin almadan kanunsuz şekilde hareket ettikleri tespit edildi. Suç işledikleri belirlenen yaklaşık 10 fenomen hakkında soruşturma başlatıldı.

    SAVCILIK SORUŞTURUYOR
    Emniyet tarafından düzenlenen fezlekede, kanunu ihlal edenlerin 10 milyon TL'ye kadar idari para cezası ve iki seneye kadar hapis cezası alacağı anlatıldı.

    Fezleke, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Savcılık aralarında Enes Batur, Yusuf Aktaş (Reynmen), Başak Karahan'ın da bulunduğu 10 fenomen hakkında soruşturma başlattı.

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    Haberler Magazin SON DAKİKA: Fenomenlere korsan çekilişten hapis şoku!