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    • Ekonomi
    • 09.02.2021 12:44
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    • 09.02.2021 12:55
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    SON DAKİKA: Başkanı 'dan kritik döviz açıklaması

    Son dakika haberleri... Başkanı : Merkez Bankası döviz kuru düzeyini etkilememek şartıyla rezerv biriktirmeye başlayabilir. Döviz alım ihaleleri arz ve talep gelişmelerine göre başlatılacak.

    Merkez Bankası Başkanı'ndan kritik açıklama

    Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, bugün yatırımcı toplantıları çerçevesinde ekonomistlerle düzenlenen toplantıda konuştu. Başkan Ağbal, Merkez Bankası'nın döviz rezervleri hakkında önemli açıklamalar yaparken fiyat istikrarına da değindi.

    Başkan Ağbal'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar:

    "Merkez Bankası olarak kalıcı fiyat istikrarını sağlamak en önemli ve vazgeçilmez görevimiz. Attığımız ve atacağımız adımlarla bu amaca hizmet edecek para politikası çerçevemizi kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.



    Sıkı para politikası ve finansal koşullardaki sıkılaşma, talep kanalı üzerinden daha ılımlı bir ekonomik aktivite düzeyine yönelim sağlayacaktır.

    Öngörülebilirlik ve sıkı duruş, enflasyonun düşüş eğilimine girmesine, ülke risk priminin düşmesine, TL tasarrufların özendirilmesine, ters para ikamesinin başlamasına, rezervlerin artış eğilimine ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesine katkı yapacaktır.



    Tüm kararlar fiyat istikrarı önceliği ile alınacaktır. Fiyat istikrarı, finansal ve makroekonomik istikrarın temelidir.

    2023 yılına kadar para politikasını sıkı bir duruşla, başka bir deyişle, güçlü dezenflasyonist etki yapacak derecede bir para politikası seti ile yüzde 5 hedefini elde edene kadar koruyacağız.



        Sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi ile birlikte döviz alım ihaleleri yoluyla rezervlerimizi artıracağız. Şartlar oluştuğunda, buna yönelik planımızı da açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız.



        Dezenflasyon ve fiyat istikrarı sürecine tüm paydaşların katılımının, eş güdümün ve bütünsel bir yaklaşımın gerekli olduğunu düşünmekteyiz."
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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan kritik döviz açıklaması