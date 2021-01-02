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    ’de yaptığı trafik kazasında ölümden dönen aracını değiştirdi

    Geçtiğimiz ay ’de yaptığı trafik kazasında ölümden dönen , aracını değiştirdi. Daha korunaklı bir araba tercih eden Youtuber, 1 milyon TL’lik cipiyle ilk kez görüntülendi. Batur, valelere yüklü miktarda bahşiş verdi.

    Milyonluk koruma kalkanı

    Geçtiğimiz ay 'de yaptığı trafik kazasında ölümden dönen , aracını değiştirdi. Daha korunaklı bir araba tercih eden Youtuber, 1 milyon TL'lik cipiyle ilk kez görüntülendi.

    Sosyal medya fenomeni Enes Batur, önceki akşam sevgilisi Ecenaz Üçer ile City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz ay Etiler'de trafik kazası geçiren ünlü youtuber'ın bu kez daha korunaklı bir araç tercih ettiği gözlendi.

    BAHŞİŞ DAĞITTI


    Kazadan sonra 1 milyon TL'ye Hummer cip alan Enes Batur, yeni aracıyla ilk kez görüntülendi. Sık sık lüks araçlarıyla gündeme gelen Batur, valelere yüklü miktarda bahşiş verdi. Geçirdiği kazadan dolayı daha dikkatli olan Enes Batur, direksiyon başına geçer geçmez emniyet kemerini taktı.

    ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNMÜŞTÜ!
    Batur'un geçirdiği kazada 1 milyon TL'lik lüks aracı da perte çıkmış; Batur, ölümden dönmüştü.

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    Haberler Saklambaç Etiler’de yaptığı trafik kazasında ölümden dönen Enes Batur aracını değiştirdi