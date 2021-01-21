TÜKETİCİ TAM GÜVENLİK İSTİYOR

Anket katılımcılarının güvenlik ve kişisel verilerin güvenliği ifadelerinden ne anladıkları sorulduğundaysa katılımcıların yüzde 66 ile çoğunluğu "Hiçbir kurum ya da kişinin kişisel verilerini kullanmaması" anlamına geldiğini söylüyor. "Kimlik, yaşadığım yer, ev ve banka bilgilerinin güvende olması" (yüzde 64), "paylaşmak istediklerimi güvenle paylaşabilmek" (yüzde 52), "sosyal medya ve online'da kullandığı şifrelerin güvende olması" (yüzde 51) ve "paylaşmak istemediklerimin açığa çıkmaması" (yüzde 51) diğer önemli yanıtlar arasında yer alıyor.

Katılımcılar her konuda kendilerine ait bilgilerin üçüncü taraf işletmelerle paylaşılmasından rahatsızlık duyacağını belirtirken en fazla rahatsızlık yaratan konular olarak ise "Hesap bilgileri", "işlem ve ödeme verileri" ve "kendilerinin, ailelerinin ve yakın çevrelerinin fotoğraf ve videoları" (yüzde 90) öne çıktı.