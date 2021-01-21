Altın fiyatları son dakika! Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 21 Ocak Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararları ve ABD'de Joe Biden'ın resmen göreve başlaması gibi ekonomi gündeminde önemli gelişmeler yer alıyor. Bu gelişmelerin gölgesinde altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Peki, 21 Ocak Perşembe günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları...