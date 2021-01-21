Altın fiyatları son dakika! Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 21 Ocak Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararları ve ABD'de Joe Biden'ın resmen göreve başlaması gibi ekonomi gündeminde önemli gelişmeler yer alıyor. Bu gelişmelerin gölgesinde altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Peki, 21 Ocak Perşembe günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları...
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
446,43
446,51
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.871,35
1.871,92
ÇEYREK ALTIN FİYATI
714,00
729,79
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
2.857,13
2.911,22
YARIM ALTIN FİYATI
1.424,10
1.460,07
ZİYNET ALTINI FİYATI
2.857,13
2.911,22
ATA ALTIN FİYATI
2.934,39
3.007,34
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
244,64
294,76
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
403,44
433,04