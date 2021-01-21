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    • Ekonomi
    • 21.01.2021 09:35
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    • 21.01.2021 09:35
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    Altın fiyatları yükselişte! Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL?

    Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararları ve 'de 'ın resmen göreve başlaması gibi ekonomi gündeminde önemli gelişmeler yer alıyor. Bu gelişmelerin gölgesinde altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Peki, 21 Ocak Perşembe günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları...

    21 Ocak Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL?

    Altın fiyatları son dakika! Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 21 Ocak Perşembe günü Merkez Bankası faiz kararları ve ABD'de Joe Biden'ın resmen göreve başlaması gibi ekonomi gündeminde önemli gelişmeler yer alıyor. Bu gelişmelerin gölgesinde altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı. Peki, 21 Ocak Perşembe günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları...

    SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

    446,43

    446,51

    ALTIN/ONS ($) FİYATI

    1.871,35

    1.871,92

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    714,00

    729,79

    CUMHURİYET ALTINI FİYATI

    2.857,13

    2.911,22

    YARIM ALTIN FİYATI

    1.424,10

    1.460,07

    ZİYNET ALTINI FİYATI

    2.857,13

    2.911,22

    ATA ALTIN FİYATI

    2.934,39

    3.007,34

    14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    244,64

    294,76

    22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

    403,44

    433,04
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    Haberler Ekonomi Altın fiyatları yükselişte! 21 Ocak Perşembe gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın kaç TL?