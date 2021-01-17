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    Sırlar WhatsApp üzerinden mi gitti? Casusluk şebekesi milli silahlara ait bilgileri yabancılara iletti...

    Casusluk şebekesi, milli silahlara ait bilgileri ele geçirdi. Şifreli mesajla yabancılara iletti. Şimdi devlet sırlarının Whatsapp üzerinden mi gittiği araştırılıyor. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 'nda görevli eski proje müdürü ile 6 şüpheli yakalandı. Casusluk yaptığı belirlenen Özbilgin, cezaevine gönderildi.

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    En üst düzey yetkililer, WhatsApp'ın 'milli güvenlik sorunu' olduğunu belirtti. Ardından casuslar deşifre edildi. Savunma ihalesi bilgilerini çalan çete çökertildi. Devlet sırlarının Whatsapp'la mı gittiği araştırılıyor.

    Eski bürokrat , nakit 4.5 milyon euro ile yakalandı. Tutuklandı.



    O'PARA'SYON!
    Yusuf Hakan Özbilgin, casusluktan tutuklandı. Evinden ve banka kasasından servet çıktı.

    Türkiye, yerli ve milli savunmaya önem verdi. İHA ve SİHA'ların yanı sıra Türk mühendislerin ürettiği silah ve tanklarımız, dünyanın ilgisini çekti. , gözbebeği projeler hakkında yabancı firmalara bilgi sızdırıldığını tespit etti. Anında operasyon düzenlendi.

    'nda görevli eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin ile 6 şüpheli ele geçirildi. Casusluk yaptığı belirlenen Özbilgin, cezaevine gönderildi.



    Evinden 1.5 milyon Euro, bankadaki kasasından ise 3 milyon Euro para çıktığı belirtildi.

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