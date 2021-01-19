Facebook, temsilci atama konusunda geri adım attı. Reklam yasağının uygulanmasına bir gün kala Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı. Böylece YouTube, TikTok, Dailymotion ve Linkedin'in ardından Facebook da temsilci atayan şirketler arasına katılmış oldu.

Facebook'tan yapılan açıklamada, "Yeni düzenlemeler doğrultusunda Türkiye'de temsilci olarak bir tüzel kişilik atama sürecini başlatmaya karar verdik" ifadeleri kullanıldı. 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren yasa ile Türkiye'de günlük erişimi bir milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda. Temsilcilik açmayı kabul etmeyen şirketlerin herbirine ilk etapta 10 milyon, ikinci adımda 30 milyon lira olmak üzere toplamda 40 milyon lira para cezası kesildi. Temsilci atamayan şirketlere reklam yasağı da geliyor.