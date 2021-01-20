Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Temmuz 2020'de sosyal medya yasası hazırlanmasının ardından 31 Temmuz'da ilgili yasa Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Aradan geçen 6 ayın ardından, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Dailymotion, Linkedin, VKontakte (VK) gibi şirketler ülkemizde temsilcilik açarak kurallara uydular.
Fakat Twitter ve Pinterest reklam yasağı ile karşı karşıya.
TWITTER VE PINTEREST'E NE OLACAK?
Eğer Twitter ve Pinterest, nisan başına kadar Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul etmezse, internet trafikleri bant genişliğinin yüzde 50'si kadar daraltılacak.
Mayısta ise yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda yüzde 90'a kadar bant daraltılması için Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurulacak.
Sosyal medya şirketleri, bu süreçlerin sonunda da olsa Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.
Yasa kapsamında, sosyal medya şirketleri Türkçe yapılan başvuruları Türkçe yanıtlayacak. Kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlaline ilişkin başvurulara sosyal ağ sağlayıcı tarafından 48 saat içinde cevap verilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Hiçbir vatandaşımızın ülkemizde sağlanan hizmetlerden mahrum kalmasını istemiyoruz. Lakin milletimizin verileri, gizliliği ve haklarını korumak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Dijital faşizm ve kural tanımazlığın Türkiye'de hakim olmasına asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.
1 TEMMUZ 2020'DE İLK ADIM ATILDI
Sosyal medyayla ilgili düzenlemelerin başlangıcı 1 Temmuz 2020'de başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda yasa hazırlanması talimatını verdi.
Avrupa'daki yasaların örnek alındığı 7253 sayılı Sosyal Medya Kanunu 31 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlandı. Sosyal medya şirketlerine 1 Ekim'e kadar Türkiye'de temsilcilik açmaları için süre verildi.
Süre dolduğunda hâlâ Türkiye'de temsilcilik açmayan şirketlerle görüşüldü. Bir ay ek süre tanındı. 1 Kasım'a kadar temsilci atamayanlara 10 milyon lira ceza kesildi. Rus şirket VKontakte (VK) Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul eden ilk şirket oldu.
11 Aralık'ta yaptırımların ikincisi devreye girdi, şirketlere 30'ar milyon lira ceza kesildi. 16 Aralık'ta YouTube, 8 Ocak'ta TikTok, 9 Ocak'ta Dailymotion, 16 Ocak'ta ise Linkedln temsilci atamayı kabul etti.