'SOHBETİ GÖRMÜYORUZ'

Whatsapp, güncellenen 'Gizlilik İlkesi' ile ilgili tartışmalar sürerken yeni bir açıklama daha yaptı: "Türkiye'deki kullanıcılarımıza, WhatsApp'ın ve Facebook'un mesajlarınızı göremediğini tekrar teyit eden özel bir durum mesajı gönderiyoruz.