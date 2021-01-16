Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yerli mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları için işbirliğine imza attı.
İşbirliği kapsamında Türk Telekom müşterileri BiP'i, Turkcell kullanıcıları ise Türk Telekom'un yeni nesil sosyal medya platformu Yaay'ı internet kotalarından harcama yapmadan kullanabilecek.
BiP ve Yaay, diğer uygulamalarla birlikte Vodafone'un İletişim Pass paketinde ücretsiz sunulacak.
TARİHİ ANLAŞMA
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye için tarihi bir anlaşmaya imza attıklarını belirterek, Türkiye'nin verilerinin ülke içerisinde güvenle kalacağını söyledi.
Türk Telekom CEO'su Ümit Önal da "Hepimiz Türkiye'nin dijitalleşme vizyonuna katkımızı, yenilikçi dijital platformlar sunarak pekiştiriyoruz" diye konuştu. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy ise yerli alternatif platformların çeşitlendirilmesi çalışmalarını desteklediklerini kaydetti.
'SOHBETİ GÖRMÜYORUZ'
Whatsapp, güncellenen 'Gizlilik İlkesi' ile ilgili tartışmalar sürerken yeni bir açıklama daha yaptı: "Türkiye'deki kullanıcılarımıza, WhatsApp'ın ve Facebook'un mesajlarınızı göremediğini tekrar teyit eden özel bir durum mesajı gönderiyoruz.
Kişisel sohbetleriniz uçtan uca şifreli oldukları için WhatsApp bunları okuyamaz ve dinleyemez. WhatsApp paylaştığınız konumu göremez."
ÜCRET YOK
■ Türk Telekom'luların BiP kullanımları internet kotalarından düşmeyecek.