Faiz kararı öncesi borsada son durum! 21 Ocak Perşembe Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü?

Farklı kuruluşların yaptıkları anketlere göre, TCMB'nin Kasım ve Aralık aylarında yaptığı toplam 675 baz puanlık faiz artışının ardından, politika faizini ulaştığı yüzde 17 düzeyinde sabit tutması bekleniyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.3931 lira ve en yüksek 7.4232 lirayı gördükten sonra, 7.40 – 7.41 lira aralığında,

- euro en düşük 8.9624 lira ve en yüksek 9.0168 lirayı gördükten sonra, 9.00 – 9.01 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.1084 lira ve en yüksek 10.1699 lirayı gördükten sonra 10.17 – 10.18 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.21035 - 1.21382 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.21325 düzeyindeydi.

TSKB'nin günlük bülteninde, küresel piyasalarda risk iştahındaki iyimserliğin sürdüğüne işaret edilerek, şöyle denildi:

"ABD'de yeni seçilen başkan Joe Biden yemin ederek göreve başlarken, veri ve diğer haber akışının piyasa fiyatlamalarında etkisinin sınırlı kalmasıyla riskli varlıklar günü yükselerek tamamladı.

"ABD Başkanı Joe Biden ilk gününde 17 kararname imzalayarak önceki başkan Donald Trump'ın bazı adımlarını tersine çevirdi. Bu kararnameler ABD'nin Paris İklim anlaşmasına dahil olması, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) geri dönmesi ve Meksika sınırına yapılacak duvara fon ayrılmasının sonlandırılması gibi önemli adımlar bulunuyor.