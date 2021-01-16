WhatsApp sözleşmesi iptal mi oldu? WhatsApp geri adım attı! WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal etme nasıl yapılır?

WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal mi? Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp gelen tepkiler karşısında geri adım attı. Gizlilik sözleşmesi güncellemesi nedeniyle kullanıcılar WhatsApp'a tepki gösteriyordu. Peki WhatsApp gizlilik sözleşmesi iptal mi? WhatsApp sözleşme iptal nasıl yapılır?
WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA GELDİ!
Uygulayacağını duyurduğu veri politikası ile tepki çeken WhatsApp yeni bir açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada "Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek" ifadelerine yer verildi. Mayıs ayında yeni bir iş planı hazırlanacağı bildirildi.
WhatsApp'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Son güncellememizde ne kadar kafa karışıklığı olduğunu pek çok kişiden duyduk. Endişeye neden olan birçok yanlış bilgi var ve herkesin ilkelerimizi ve gerçekleri anlamasına yardımcı olmak istiyoruz.
WhatsApp basit bir fikir üzerine inşa edildi: Arkadaşlarınız ve ailenizle paylaştığınız şeyler aranızda kalır. Bu, kişisel görüşmelerinizi her zaman uçtan uca şifreleme ile koruyacağımız anlamına gelir, böylece ne WhatsApp ne de Facebook bu özel mesajları göremez. Bu nedenle, herkesin mesajlaştığı veya aradığı kişilere ilişkin kayıt tutmuyoruz. Paylaşılan konumunuzu da göremeyiz ve kişilerinizi Facebook ile paylaşmayız.
Bu güncellemelerle bunların hiçbiri değişmiyor. Bunun yerine, güncelleme, insanların WhatsApp üzerinden bir işletmeye mesaj göndermesi gereken yeni seçenekleri içeriyor ve verileri nasıl topladığımız ve kullandığımız konusunda daha fazla şeffaflık sağlıyor. Bugün herkes WhatsApp'ta bir işletmeyle alışveriş yapmasa da, gelecekte daha fazla insanın bunu tercih edeceğini ve insanların bu hizmetlerden haberdar olması önemli. Bu güncelleme, Facebook ile veri paylaşma yeteneğimizi genişletmez.
"8 ŞUBAT'TA HİÇ KİMSENİN HESABI ASKIYA ALINMAYACAK "
Şimdi, insanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek.
"15 MAYIS'TA YENİ İŞ SEÇENEKLERİ..."
Ayrıca, WhatsApp'ta gizlilik ve güvenliğin nasıl çalıştığına dair yanlış bilgileri temizlemek için daha çok şey yapacağız. Ardından, 15 Mayıs'ta yeni iş seçenekleri sunulmadan önce, politikayı kendi hızlarında gözden geçirmek için insanlara kademeli olarak gideceğiz.
WhatsApp, dünyanın dört bir yanındaki insanlara uçtan uca şifreleme getirilmesine yardımcı oldu ve bu güvenlik teknolojisini şimdi ve gelecekte savunmaya kararlıyız. Bize ulaşan herkese ve gerçeklerin yayılmasına ve söylentileri durdurmasına yardımcı olan pek çok kişiye teşekkür ederiz. WhatsApp'ı özel iletişim kurmanın en iyi yolu yapmak için sahip olduğumuz her şeyi koymaya devam edeceğiz."
WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İPTAL Mİ OLDU?
WhatsApp sözleşme iptalinin nasıl yapılacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak hesabı silip, yeniden uygulamayı yüklemek sözleşme iptali için geçerli olabilir.
WhatsApp hesabınızı silmek için
WhatsApp'ı açın.
Ayarları > Hesap > Hesabımı Sil'e gidin.
Telefon numaranızı uluslararası koduyla birlikte yazın ve Hesabımı Sil'e dokunun.
Hesabınızı sildiğiniz zaman
Hesabınız ve profil fotoğrafınız WhatsApp'tan silinir.
Tüm WhatsApp gruplarınızdan silinirsiniz.
Telefonunuzdaki WhatsApp mesaj geçmişiniz ve WhatsApp iCloud yedeklemeniz silinir.
Hesabınızı silerseniz:
Hesabınıza tekrar erişemezsiniz.
Yedekleme sistemlerinde saklanan verilerin silinmesi 90 güne kadar sürebilir. Bilgileriniz bu süre zarfında WhatsApp'ta erişilebilir değildir.
Gönderdiğiniz mesajların kopyaları gibi diğer kullanıcıların sizinle ilgili sahip olduğu bilgiler etkilenmez.
Bazı materyallerin kopyaları (örneğin, log dosyalarınız) veritabanımızda kalabilir, ancak bunlar kişiye özel tanımlayıcılardan bağımsızdır.
Yasal amaçlar için (örneğin, sahtekarlık ve diğer yasa dışı faaliyetler) bilgilerinizi koruyabiliriz. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızın Kanun ve Koruma kısmına bakınız.
Diğer Facebook Şirketleri ile paylaşılan kişisel bilgileriniz silinir.