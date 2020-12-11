Sahibinden ikinci el vasıta modellerinin maliyetleri düştü mü? Kredi faiz oranlarının yükselmesi, bayilere sıfır vasıtaların gelmeye başlaması, özel tüketim vergisi tertip etmesi, otomotiv devlerinin Aralık ayı maliyet listelerinde zam yapmaması ve sene sonu indirim kampanyaları ikinci el vasıta maliyetlerinde düşüşlerin yaşanmasına neden oldu. İşte sahibinden ikinci el araba modellerinde bakılan indirime ait merak edilen detaylar… İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken birçok unsur vardır. Aksi takdirde, sorunlarla karşılaşabilir, aracı gerçek piyasa değerinin çok daha üstüne satın alabilir veya aldığınız araçtan memnun kalmayabilir ve zarar edebilirsiniz. Biz de sizlere, araç satın alırken zor durumda kalmamanız ve iyi bir tercih yapabilmeniz için bir yazı hazırlayarak yardımcı olmaya çalıştık.
SAHİBİNDEN İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?
2020 Aralık ayı itibari ile ikinci el araç fiyatlarında gözle görülür bir gerileme başladı. Kredi faiz oranlarının yükselmesi, bayilere sıfır araçların gelmeye başlaması ve sıfır ve ikinci el araç fiyatlarının oldukça yüksek faiz fiyatlara çıkması ikinci el oto pazarında araç satışlarını durma noktasına getirdi. Akabinde ise fiyatlar yavaş yavaş gerilemeye başladı. Bir de bu duruma otomotiv devlerinin Aralık ayı fiyat listesinde yeni zam yapmamasına yıl sonu indirim kampanyaları da eklenmesi bir bakıma fiyatların gerilemesini hızlandırdı.
ARALIK AYI İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞLARINDA YÜZDE 35 GERİLEME GÖRÜLDÜ!
INDICATA'nın ikinci el online pazar raporunda derlediği verilere göre; Kasım ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 136 bin 323 satış gerçekleşti. (İlandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul ediliyor.) Satışlarda Kasım 2019'a göre yüzde 17 ve ekim ayına göre de yüzde 35'lük düşüş görüldü.
ÖTV DİLİMİNE TAKILAN ARAÇLARDA 50 BİN TL'YE VARAN İNDİRİM GÖRÜLDÜ!
Yeni ÖTV düzenlemesi kapsamında vergisiz satış fiyatı 130 bin TL'nin altında bulunan araçlara yüzde 50 ÖTV artı yüzde 18 KDV uygulanırken 130 bin TL'nin üzerinde satış fiyatına sahip araçlara yüzde 80 ÖTV artı yüzde 18 KDV vergisi uygulanıyor. Otomotiv devleri ise 130 bin bandına yakın araçların fiyatlarına 500- 1000 TL civarında yaptıkları bir indirim ile yüzde 80'lik vergi diliminden yüzde 50'lik vergi dilimine düşürerek ortalama 50 bin TL civarında bir indirimi fiyatlarına yansıttı. Bu da haliyle birçok ikinci el araç modellerinde yanan düşüşün daha ser olmasına neden oldu.
FİYATI 50 BİN TL DÜŞEN SIFIR ARAÇ MODELLERİNİN LİSTESİ
Fiyatı 50 bin TL düşen araç modellerinin listesi;
Fiat Egea Station Wagon 1.6 dizel motor otomatik design
Ford Puma Style 1.0L EcoBoost 6 İleri Manuel / Benzin
Honda Civic 1.6 Elegance Benzinli
Opel Astra Hatchback 1.2 benzin i MT-6 145 HP Edition
Seat Arona A 1.0 EcoTSI DSG şanzıman
Skoda Scala 1.0 TSI DSG Elite
Toyota Corolla HatchBack Dream
Fiyatı 50 bin TL düşmesi muhtemel araç modellerinin listesi;
Vergisiz satış fiyatı 130 bin TL'nin biraz üstünde olan 2020 model sıfır araç modellerinin firmalar tarafından uygulanacak küçük bir indirimle yüzde 50 ÖTV vergi dilimine girme ihtimali bulunuyor. İşte bu kapsamda fiyatı 50 bin TL düşme ihtimali olan araçların listesi;
Ford Focus 1.5 benzinli motor otomatik şanzıman
Hyundai i20 elite Plus
Peugeot 308 STYLE TECH 1.2 EAT8 Otomatik benzinRenault Megane Joy 1.3 TCe EDC 140 bg
İkinci El Araba Alırken Dikkat Edilmesi Gereken 10 Önemli Adım
İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken birçok unsur vardır. Aksi takdirde, sorunlarla karşılaşabilir, aracı gerçek piyasa değerinin çok daha üstüne satın alabilir veya aldığınız araçtan memnun kalmayabilir ve zarar edebilirsiniz. Biz de sizlere, araç satın alırken zor durumda kalmamanız ve iyi bir tercih yapabilmeniz için bir yazı hazırlayarak yardımcı olmaya çalıştık.
İşte dikkat etmeniz gereken o adımlar:
Adım 1: Ekstra harcamalar olacağını göz önünde bulundurun. Ona göre bütçe hesabınızı yapın.
Bütçenizi hesaplarken satın alma işlemleri sırasında, devir işlemleri, vergiler, sigortalar ve fiyata dahil olmayan daha birçok masraf çıkacağını unutmayın. Bu masraflar seçtiğiniz aracın modeli, markası ve yaşına göre değişkenlik gösterecektir.
Adım 2: Doğru aracı seçtiğinizden emin olun.
Bütçenizi belirledikten sonra sizin için en uygun aracı seçtiğinizden emin olun. Aracı neden istediğinizi, sizin için ne gibi artıları olduğunu kendi kendinize sorun.
Örneğin; Ailecek pikniğe mi gideceksiniz? Tatile mi çıkacaksınız yoksa işe mi gideceksiniz? Güvenli bir araba mı istiyorsunuz yoksa az yakıt tüketen bir araç mı? Otomatik mi olmalı arabanız yoksa düz vites mi?
Aracın estetik özelliklerine, donanımına ve kullanışlılığına göre karşılaştırmalar yapın.
Adım 3: Aracın piyasa değerini öğrenin.
Satıcı ile irtibata geçmeden önce, seçtiğiniz aracın piyasa değerlerini öğrenin. Araştırdığınız diğer araçların, aynı model ve aynı yaşta olmasına dikkat edin. Daha sonra satıcı ile görüşmenizde, fiyat endeksini daha iyi yapabileceksiniz.
2.-El-Araba-min-1 İkinci El Araba Alırken Dikkat Edilmesi Gereken 10 Önemli Adım
Adım 4: Satıcı ile iletişime geçin.
İlk telefon görüşmenizde şu temel soruları sorun:
Aracı neden satmak istiyorlar?
Ne zamandan beri aracı kullanıyorlar?
Önemli bir kaza var mı? Hiç hasarı oldu mu?
Araç genel olarak ne durumda?
Motor durumu nasıl?
Son bakımı ne zaman yapıldı ve hangi parçalar bakıma alındı?
Adım 5: Aracı mutlaka gözünüzle görün. Herhangi bir gözle görülür hasar var mı kontrol edin. Temel noktaları kontrol edin.
Aracı gün ışığında kontrol edin. Kaportayı, kapıları ve bagaj kapağını açın. Karoser çizikleri, delikler ve paslanma var mı kontrol edin. Aracın etrafında bir iki tur atın ve tüm parçalarının aynı renk olup olmadığına bakın. Radyatörü kontrol edin. Motora göz atarak yağ çubuğunu çekip ucundaki yağın rengini kontrol edin.
Adım 6: Şasi ve motor numarasını kontrol edin.
Numaraların aracın ruhsatında olan şasi numarası ve motor numarası uyuşup uyuşmadığını kontrol edin. Bu numaralar sayesinde araç hakkında daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
Adım 7: Test sürüşüne çıkın.
Araç hakkında bilgi edinmenin, aracı tanımanın en güzel yöntemlerinden biridir fakat sadece kısa bir süreliğine aracı kullanmakla yetinmeyin. Radyo ve koltukların hareketinden tutun ısıtma sisteminin sıcak ve soğuk ayarına kadar kontrol edin.
Adım 8: Mutlaka bir bilir kişiden yardım alın.
Makul bir ücret karşılığında, aracınızı iyi bir ustaya gösterin. Araç servis bakımlı ise ilgili markanın servisine uğrayarak servis kayıtlarını isteyin.
Adım 9: Sigorta şirketinizden yardım alın.
Varsa sigortacınıza, yoksa herhangi bir sigorta acentesine gidip plaka ve şasi numarasından kasko ve kaza sorgulaması yaptırın. Böylece aracın geçmişte kaza kaydı olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Sürprizlere hazırlıklı olun.
Adım 10: Pazarlığınızı iyi yapın
Satıcı pazarlık payı olmadığını söylese bile siz mutlaka pazarlık yapın. Herhangi bir kusur fark ederseniz satıcıya bahsedin ve bunun için fiyat indirimi isteyin. Piyasa fiyatlarından bahsedebilirsiniz. Pazarlık planınızı görüşmeye gitmeden önce belirleyin.