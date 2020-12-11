Peugeot al bahara öde

Peugeot markası,Ocak ayından Kasım ayı sonuna kadar gerçekleştirdiği toplam 21.736 adet SUV satışı ile segmentte lider oldu. Marka, Aralık ayında 210. yılına özel olarak tüm Peugeot modellerinde 229.000 TL'den başlayan fiyatlar, 0 faiz oranı veya "Şimdi al, baharda ödemeye başla" avantajı sunuyor.



Sıfır otomobil alırken herkesin otomobiller hakkında ortalama bir bilgisi vardır. Sizin hayalinizdeki otomobil veya eş dostun daha önce test ettiği veya daha önce kullandığı otomobiller olabilmektedir. Sıfır km otomobil alacağınızda kafanız normale göre daha fazla karışmış olacaktır. Çünkü araçları inceledikçe ve maliyet, performans gibi özellikleri irdeledikçe kararsızlığınız giderek artacaktır. Sıfır km araç alma rehberi ile size bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız.

Gereksinimlerinizi belirleyin

Araba alırken ilk önce dikkat etmeniz gereken konu gereksinimdir. Yani arabayı ne için kullanacağınızdır. Arabayı zevk, kişisel kullanım için bir araba olabilir veya aile arabası daha geniş bir araba tercih edebilirsiniz. Ör: aile aracı arıyor iseniz aracın bagaj büyüklüğü, koltuk genişliği, bebek koltuğu, kamera gibi opsiyonlarını değerlendirebilir, spor bir araç tercih edecekseniz koltuk sayısı iç dizaynı, performans gibi kriterleri değerlendirebilir veya şehir içi kullanım üzerine bir araç düşünüyorsanız yakıt gibi kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz. Belirlediğiniz kriterler üzerine yoğunlaşarak boşa zaman kaybetmeden bu kriterlere uygun araçlara bakabilirsiniz.

Araştırmaktan kaçınmayın

Sıfır araba alımı ikinci el arabaya göre daha masraflıdır. Sektörde ikinci el araba ile ilgili araştırma çok fazla yapılırken benzer yoğunlukta bir araştırma da sıfır km araç için yapılması gerektiği konusu biraz daha göz ardı edilebilmektedir. İkinci el piyasasında aracın birkaç hasarı, boyanmış olması veya ağır kaza hasarının olduğu konusunda araştırmalar yapılır. Birden fazla tanınmış ustaya gidilir veya ekspertiz işlemi yapılır. Sıfır km araba içinde karşılaştırma arabanın daha sonra karşılaşıldığı arızasının olup olmadığı veya sıkça araba değiştiriyorsanız piyasada sık tercih edilen olması, aracı daha uyguna nasıl alabileceğiniz gibi durumlar araştırılabilir.

Kriterler üzerine yoğunlaşma

Gereksinimi belirlediniz ve kriterler sonucunda bazı araçlara ulaştınız. Bunlar arasında kıyaslamalar ve karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Bu aşamada en büyük kaynağınız online ortamlar olacaktır. Youtube kanalları veya web siteleri üzerinden araç incelemelerine bakabilir detaylı bilgi alabilirsiniz. Ek olarak kişisel deneyimler için forumları veya araç incelemesi yapan platformun yorumlarını inceleyerek kullanıcı taraflı bilgiler toplayabilirsiniz. Bu gibi alanlardan elde edeceğiniz yakıt, arıza, masraf ve farklı opsiyonların bilgileri ile marka ve modele kararınız daha da olgunlaşacaktır. Satın alacağınız otomobili daha yakından tanıyacaksınız.

Kampanyalardan yararlanın

Otomobil firmaları veya sıfır km otomobil satışına aracı olan platformlar yılın belirli dönemlerinde kampanyalar oluşturmaktadır. Otomobil firmaları araç satışını arttırmak veya elinde stokları daha aza indirmek için bu kampanyaları belirli dönemlerde yapmaktadır. Otomobil firmaların web sitelerine veya diğer otomobil satışına aracı olan firmaların web sitesi üzerinden kampanyaları takip edebilir, mevcut liste fiyatından daha uyguna araç alabilirsiniz.