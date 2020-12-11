Sıfır araba almak isteyen vatandaşlara iyi haberler geldi. Birçok otomotiv şirketi, sene sonuna doğru gelinirken sıfır faiz kampanyasını başlattığını duyurdu. İşte araçların kampanyaları. Gelen açıklamalarda farklı markalar, birçok araçta kampanya düzenlediğini duyurdu. Belirli bir peşinat veren vatandaşlar, daha sonraki borcunu da taksitler şeklinde ödüyor. Peugeot markası,Ocak ayından Kasım ayı sonuna kadar gerçekleştirdiği toplam 21.736 adet SUV satışı ile segmentte lider oldu. Marka, Aralık ayında 210. yılına özel olarak tüm Peugeot modellerinde 229.000 TL'den başlayan fiyatlar, 0 faiz oranı veya "Şimdi al, baharda ödemeye başla" avantajı sunuyor.
Fiat'tan yılın son fırsatı
Aralık ayı boyunca geçerli olan satış kampanyasında Fiat Egea Ailesi 123 Bin 900TL'lik başlangıç fiyatı ve 50 bin TL için 24 ay vadeli yüzde 1.49 faizli kredi ile satışa sunuluyor. Egea Sedan'ın otomatik vitesli versiyonları, ay sonuna dek manuel vites fiyatıyla satılıyor. Ay boyunca Fiat 500X SUV, 500L ve Fiat Panda Ailesi özel fiyatlar ve indirimlerle satılacak.
Mercedes'ten 500 bin TL destek
Aralık ayı sonuna kadar Mercedes-Benz C-Serisi otomobillerde 360.000 TL krediye bu aya özel 12 ay 0 faizli kredi fırsatları sunuluyor. E-Serisi Sedan sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler,zel 480.000 TL'ye 12 ay 0 faiz oranı avantajı veriyor. GLC Serisi otomobillerde 505.000 TL krediye bu aya özel 12 ay 0 faiz oranı uygulanıyor. Mercedes-Benz CLA ve yeni GLA için ise bu aya özel 285.000 TL 36 ay yüzde 1,25 faizli kredi imkanı mevcut.
Jeep'te takas imkanı
Aralık ayında Jeep almak isteyenler beklemeden aracına sahip olabilecek.Jeep Compass ile Renegade, 45 Bin TL'ye varan takas avantajı ve 100 Bin TL'ye 12 ay yüzde 1,33 faizli kredi imkanıyla satılıyor.Aralık ayında Jeep Renegade 284 bin 450 TL, Compass ise 399 Bin 950 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda yerini aldı.
Range Rover Velar'da avantaj
Land Rover, Aralık ayında geçerli olmak üzere Range Rover Velar'da 400.000TL'ye 12 ay 0 faiz finansman seçeneği sunuyor. 2.0lt 180 BG ve 240 BG dizel motor seçenekleriyle tercih edilebilen Range Rover Velar almak isteyenler Land Rover'ın Online Rezervasyon Platformu üzerinden stokta olan renk ve donanım özelliklerini görebiliyor.
Peugeot al bahara öde
Peugeot markası,Ocak ayından Kasım ayı sonuna kadar gerçekleştirdiği toplam 21.736 adet SUV satışı ile segmentte lider oldu. Marka, Aralık ayında 210. yılına özel olarak tüm Peugeot modellerinde 229.000 TL'den başlayan fiyatlar, 0 faiz oranı veya "Şimdi al, baharda ödemeye başla" avantajı sunuyor.
Sıfır otomobil alırken herkesin otomobiller hakkında ortalama bir bilgisi vardır. Sizin hayalinizdeki otomobil veya eş dostun daha önce test ettiği veya daha önce kullandığı otomobiller olabilmektedir. Sıfır km otomobil alacağınızda kafanız normale göre daha fazla karışmış olacaktır. Çünkü araçları inceledikçe ve maliyet, performans gibi özellikleri irdeledikçe kararsızlığınız giderek artacaktır. Sıfır km araç alma rehberi ile size bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız.
Gereksinimlerinizi belirleyin
Araba alırken ilk önce dikkat etmeniz gereken konu gereksinimdir. Yani arabayı ne için kullanacağınızdır. Arabayı zevk, kişisel kullanım için bir araba olabilir veya aile arabası daha geniş bir araba tercih edebilirsiniz. Ör: aile aracı arıyor iseniz aracın bagaj büyüklüğü, koltuk genişliği, bebek koltuğu, kamera gibi opsiyonlarını değerlendirebilir, spor bir araç tercih edecekseniz koltuk sayısı iç dizaynı, performans gibi kriterleri değerlendirebilir veya şehir içi kullanım üzerine bir araç düşünüyorsanız yakıt gibi kriterleri göz önünde bulundurabilirsiniz. Belirlediğiniz kriterler üzerine yoğunlaşarak boşa zaman kaybetmeden bu kriterlere uygun araçlara bakabilirsiniz.
Araştırmaktan kaçınmayın
Sıfır araba alımı ikinci el arabaya göre daha masraflıdır. Sektörde ikinci el araba ile ilgili araştırma çok fazla yapılırken benzer yoğunlukta bir araştırma da sıfır km araç için yapılması gerektiği konusu biraz daha göz ardı edilebilmektedir. İkinci el piyasasında aracın birkaç hasarı, boyanmış olması veya ağır kaza hasarının olduğu konusunda araştırmalar yapılır. Birden fazla tanınmış ustaya gidilir veya ekspertiz işlemi yapılır. Sıfır km araba içinde karşılaştırma arabanın daha sonra karşılaşıldığı arızasının olup olmadığı veya sıkça araba değiştiriyorsanız piyasada sık tercih edilen olması, aracı daha uyguna nasıl alabileceğiniz gibi durumlar araştırılabilir.
Kriterler üzerine yoğunlaşma
Gereksinimi belirlediniz ve kriterler sonucunda bazı araçlara ulaştınız. Bunlar arasında kıyaslamalar ve karşılaştırmalar yapabilirsiniz. Bu aşamada en büyük kaynağınız online ortamlar olacaktır. Youtube kanalları veya web siteleri üzerinden araç incelemelerine bakabilir detaylı bilgi alabilirsiniz. Ek olarak kişisel deneyimler için forumları veya araç incelemesi yapan platformun yorumlarını inceleyerek kullanıcı taraflı bilgiler toplayabilirsiniz. Bu gibi alanlardan elde edeceğiniz yakıt, arıza, masraf ve farklı opsiyonların bilgileri ile marka ve modele kararınız daha da olgunlaşacaktır. Satın alacağınız otomobili daha yakından tanıyacaksınız.
Kampanyalardan yararlanın
Otomobil firmaları veya sıfır km otomobil satışına aracı olan platformlar yılın belirli dönemlerinde kampanyalar oluşturmaktadır. Otomobil firmaları araç satışını arttırmak veya elinde stokları daha aza indirmek için bu kampanyaları belirli dönemlerde yapmaktadır. Otomobil firmaların web sitelerine veya diğer otomobil satışına aracı olan firmaların web sitesi üzerinden kampanyaları takip edebilir, mevcut liste fiyatından daha uyguna araç alabilirsiniz.