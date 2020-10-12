EMEKLİYE 2550 TL PROMOSYON MÜJDESİ!

3 yıllık taahhüt süresi dolan emeklilere ve aylığı yeni bağlananlara banka promosyonu fırsatı sürüyor. Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, kampanyalar da hızlandı. Emeklilere 2 bin 550 liraya kadar nakti imkanı var.

EMEKLİLER, dul ve yetimlere promosyon fırsatı sürüyor. İlk kez 2017'de hayata geçen promosyonda, 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da yeni emekli aylığı bağlananlar bankaya başvurusunu yapıp ödemesini alıyor.

Maaşa göre en az 500, 625, 750 lira ödenirken, bazı bankalar kampanyalarla tutarı artırıyor.