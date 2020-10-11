Bankacılık sisteminde kullanılan bu promosyon uygulamasının, bankalardan emekli maaşı alanlara da uygulanması ve emeklilerin maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl süreyle almaları şartıyla, bir kereye mahsus emeklilere de ödeme yapılmasıdır. Emeklinin promosyonu alması için, öncelikle hesabının bulunduğu şubeye gidip sözleşme imzalaması gerekiyor. Bankaların emeklilere ödemiş oldukları promosyon rakamları Ekim ayının gelmesi ile beraber güncellendi. Daha fazla emekliyi kendi bankalarına taşımak isteyen bankalar hem promosyon tutarını yükseltti hem de emeklilere düşük faizli kredi, masrafsız bankacılık gibi ek ürünlerle fırsatlar sunuldu. Tüm gelişmeler ile ilgili son dakika haberleri…
İŞ BANKASI EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?
İş Bankası emekliye promosyon ödemeleri 2020 için ilan edilen rakamlar;
Emekli maaşı bin 500 lira altında olan emeklilere 750 TL,
Emekli maaşı 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 875 TL,
Emekli maaşı 2.500 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 1.000 lira olarak duyuruldu.
EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU VEREN BANKA QNB FİNANSBANK OLDU
Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyan ya da en az 3 yıl daha bu bankadan almaya söz veren emeklilere 1.300 TL emekli promosyon müjdesi geldi
Aylık emekli maaşı 1.499 TL altında olan emeklilere 850 TL,
Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında emekli maaşı olan kişilere 1.100 TL,
2.500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere ise 1.300 TL promosyon ödemesi yapılacak.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Emeklilerin en çok tercih etmiş oldukları bankalar arasında ilk sıralarda yer alan Ziraat Bankası emekli maaş promosyonu olarak maaşa göre ödeme yapmakta olup;
Emekli maaşı bin 500 lira altında olan emeklilere 500 TL,
Emekli maaşı 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 625 TL,
Emekli maaşı 2.500 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 750 lira tutarında maaş promosyonu ödemesi yapmaktadır. Ziraat Bankası maaş promosyonu başvurusu için SMS göndemek isteyen kişilerin PRO yazıp bir boşluk bıraktıktan sonra kimlik numaralarını da ekleyerek oluşturmuş oldukları kısa mesajı 4757 numarasına göndermeleri yeterli olacaktır.
GARANTİ BANKASI EMEKLİLERE NE KADAR PROMOSYON VERİYOR 2020?
Emeklilere maaş promosyonu yanı sıra özel ihtiyaç kredisi desteği de sunan Garanti Bankası emeklilere özel ihtiyaç kredisi paketinde faiz oranını yüzde 1.24 olarak uyguluyor. Garanti Bankası emekli maaş promosyonu Ekim 2020 rakamı ise;
Emekli maaşı bin 500 lira altında olan emeklilere 800 TL,
Emekli maaşı 1.500 TL ile 2 bin 500 TL arasında olan emeklilere 1.000 TL,
Emekli maaşı 2.500 TL ve üzerinde olan emeklilere ise 1.200 lira olarak uygulanacak.
TEB'DEN EMEKLİLERE 1200 TL'YE VARAN PROMOSYON ÖDEMESİ
TEB'den emekli maaş promosyonu almak isteyen vatandaşlar öncelikle banka ile sözleşme imzalayacaklar. Emekli maaşını 3 yıl boyunca TEB bünyesinden almayı taahhüt edecek emeklilere ise banka maaş tutarına göre promosyon ödemesi yapacak.
* TEB aylık maaşı 1499 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL nakit promosyon 300 TL ek promosyon ile toplam 800 TL ödeme yapacak.
* TEB aylık maaşı 1500 TL ile 2499 TL arasında olan emeklilere 625 TL nakit promosyon 375 TL ek promosyon ile toplam 1000 TL ödeme yapacak.
* TEB aylık maaşı 1499 TL'ye kadar olan emeklilere 750 TL nakit promosyon 450 TL ek promosyon ile toplam 1200 TL ödeme yapacak.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU NEDİR?
Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan kişilere verilen paradır. 2017 yılında Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ayrıca kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi için anlaşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.